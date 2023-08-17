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Кумыс сильно подорожал в Казахстане

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Кумыс.
Кумыс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в Казахстане затронула многие сферы жизни населения. Как оказалось подорожал и казахский национальный напиток кумыс. Рост цен при этом оказался значительным, передает EnergyProm.

В Казахстане за последний год подорожали многие товары и услуги. Так, например, сильно выросли цены на кофе и чай на 18,5% за год в июне.

Рост затронул не только эти популярные у казахстанцев горячие напитки. Как выяснили аналитики, подорожанию подвергся и казахский национальный напиток кумыс, увеличение средней стоимости которого значительно превысило инфляцию, составившую в июле 14%.

По итогам второго квартала 2023 года этот кисломолочный напиток из кобыльего молока подорожал сразу на 20,5%. Это притом, что в аналогичном периоде прошлого года также фиксировался значительный рост цен – на 24,2% за год.

За литр кумыса частные продавцы и фермеры на данный момент в среднем просят от 1 тыс. до 1,3 тыс. тенге, а крупные производители – порядка 1,5 тыс. тенге.

Кумыс подорожал.
На сколько подорожал кумыс в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что на фоне роста цен в Казахстане заметно увеличилось производство кумыса. Согласно данным аналитиков, за первое полугодие 2023 года в стране произвели 1,2 тыс. тонн кобыльего кисломолочного продукта – это сразу на 55,9% больше, чем было в январе-июне 2022 года.

Производство кумыса и кобыльего молока.
Производство кумыса. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в начале года также фиксировался рост цен на многие крепкие алкогольные напитки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032821-kumys-silno-podorozhal-v-kazahstane/

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