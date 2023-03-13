Алкогольные напитки подорожали в Казахстане

Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году в стране сильно вырос спрос на алкогольную продукцию, а вместе с ним заметно увеличились и цены. О том, на сколько за год подорожал алкоголь в Казахстане, рассказали аналитики EnegryProm.

За весь 2022 год в Казахстане реализовали порядка 756,1 млн литров пива, 43,3 млн литров вина и почти 140 млн литров крепких алкогольных напитков (водка, коньяк, спирт).

Если брать во внимание только крепкий алкоголь, то здесь виден рост почти в два раза по сравнению с 2021 годом. В частности продажи водки выросли на 103,7%, коньяка – на 73,5%, а спирта из винограда – на 68,1%.

Вина продали на 26,9% больше. В то же время в стране упал спрос на пиво и шампанское – на 1,9% и 28,2% соответственно.

Реализация алкоголя на рынке Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что вместе с повышенным спросом начали заметно расти и цены на алкоголь. В целом подорожание алкогольных напитков за весь 2022 год составило 14,8%.

Если же рассматривать в разрезе категорий, то, несмотря на тот факт, что спрос на пиво за год просел, оно отметилось самым сильным подорожанием – сразу на 18,9% за год.

На втором месте по росту цен оказалась водка, которая за год подорожала на 13,8%. А вот вино выросло в цене лишь на 11,6%.

На сколько подорожал алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, за слишком дешевый крепкий алкоголь в Казахстане предусмотрен штраф. Дело в том, что в стране на законодательном уровне установлены минимальные цены на водку и коньячные напитки, которые продавцы должны соблюдать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012666-na-skolko-podorozhal-alkogol-v-kazahstane/