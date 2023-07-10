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Чай и кофе обходятся казахстанцам дороже, чем год назад

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Чашка кофе в руках у мужчины
Чашка кофе. Иллюстративное фото: pexels.com

Любимые горячие напитки казахстанцев, такие как чай и кофе, сильно подорожали в стране. О том, на сколько за последний год выросли цены, рассказали аналитики EnergyProm.

Многие казахстанцы уже привыкли к постоянному росту цен на товары и услуги. Так, например, о подорожании чая и кофе мы писали еще в прошлом году. Тогда же некоторые эксперты прогнозировали возможный дефицит кофе в Казахстане.

Дефицит не возник, однако рост цен в стране продолжился. Cогласно данным аналитиков, по итогам июня стоимость кофе за месяц выросла сразу на 1,2%. В годовом разрезе показатель вообще составляет 20%. Это значительно выше общей инфляции в стране (14,6% по итогам июня).

Цены на чай за месяц выросли лишь на 0,2%, однако за год – на значительные 14%.

Где сильнее выросли цены

Самый сильный годовой рост цен на кофе был зафиксирован в Туркестанской области – сразу на 40,5%. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области – 38,5% и 36,1% соответственно.

В Астане кофе подорожал на 21%, в Алматы – на 15,5%, а в Шымкенте – лишь на 2,1%.

Чай сильнее всего подорожал в Кызылординской области – сразу на 28,7% за год. Также отметился сильным ростом цен Шымкент – на 27,2%. На третьем месте оказалась Абайская область с приростом цен в 21,4%.

В Астане и Алматы стоимость чая выросла на 11,2% и 14,7% соответственно.

Рост цен на чай и кофе в Казахстане.
Рост цен на чай и кофе. Инфографика: energyprom.kz

Сильнее всего выросли цены на растворимый кофе – сразу на 20,1% за год. Зерновой кофе за это же время подорожал на 18,5%. Стоимость зеленого чая выросла на 17,1%, а черного – на 13,7%.

Рост цен на чай и кофе в Казахстане.
Рост цен на чай и кофе в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен совпал с заметным увеличением собственного производства в стране. Так, в период с января по май 2023 года в Казахстане было изготовлено 8,7 тыс. тонн чая и кофе – это сразу на 35,2% больше, чем было годом ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028010-chay-i-kofe-obhodyatsya-kazahstantsam-dorozhe-chem-god-nazad/

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