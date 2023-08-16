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30 лет независимости Казахстана

Рост цен в Казахстане замедлится почти в два раза, считают эксперты

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Женщина высыпает монеты из банки
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан отличается самой высокой инфляцией среди других стран-участниц ЕАЭС. Однако в скором времени она может сильно снизиться. Такой прогноз сделали эксперты Евразийского банка развития.

По итогам июля инфляция в Казахстане установилась на уровне 14% годовых. В целом в стране фиксируется снижение темпов роста цен. Для сравнения, еще в июне этот показатель составлял 14,6%.

Впрочем, несмотря на это снижение, эксперты считают, что в ближайшем будущем не стоит ожидать, что инфляция вернется к своим прежним показателям. Причем это касается не только Казахстана и государств-участников Евразийского союза (ЕАЭС), но и развитых стран.

"Мы считаем, что инфляция в развитых странах будет стабильно выше, чем в 2010-х годах: не 0-2%, к которым рынок привык за предыдущее десятилетие, а порядка 3-5%", – говорится в отчете Евразийского банка развития (ЕАБР).

Что касается Казахстана, то здесь эксперты хоть и отмечают ускорение месячных темпов роста цен в сфере платных услуг (с 0,6% в июне до 1% в июле), однако все же прогнозируют снижение годовой инфляции в ближайшем будущем.

"Мы ожидаем к концу года значительного снижения инфляции по мере выхода из расчета роста потребительских цен осени 2022 года. Прогнозируем на конец года замедление роста потребительских цен до 7,9%", – сделали предположение эксперты ЕАБР.

Напомним, Казахстан отличается самой высокой инфляцией среди всех стран-участниц ЕАЭС. Такая ситуация негативно влияет и на финансовое благополучие граждан, чьи зарплаты не успевают расти вслед за ценами на товары и услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032626-rost-tsen-v-kazahstane-zamedlitsya-pochti-v-dva-raza-schitayut-eksperty/

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