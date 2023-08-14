Почему не работают трудоспособные казахстанцы, выяснили аналитики

Неработающая женщина. Иллюстративное фото: sukanya sitthikongsak/Getty Images

Полмиллиона трудоспособных граждан Казахстана нигде не работают. Причины своей незанятости они называют разные. Журналисты NUR.KZ ознакомились с ними в отчете аналитиков Бюро национальной статистики.

Согласно данным Бюро национальной статистики, уровень безработицы во втором квартале 2023 года в Казахстане составил 4,7%. Это доля безработных граждан от рабочей силы страны, то есть ее трудоспособного населения.

Отметим, что по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель немного уменьшился.

В том числе среди мужчин уровень безработицы равен 4,2%, а среди женщин – 5,3%. В разрезе возрастов чаще всего незанятые трудоспособные казахстанцы встречаются среди мужчин предпенсионного возраста (6%) и женщин, которым от 35 до 44 лет (6,6%).

При этом самый низкий уровень безработицы среди мужчин с техническим и профессиональным образованием (3,2%), а самый высокий – среди женщин, получивших только начальное образование (45,3%).

Почему не работают трудоспособные казахстанцы

Общее количество безработных трудоспособных казахстанцев во втором квартале 2023 года составило 452 643 человека.

Чаще всего они объясняли причину своей незанятости увольнением по собственному желанию и завершением предпринимательской деятельности – это отметили 106 943 безработных (56 327 – мужчин, 50 616 – женщин). Таковых больше всего в Алматы (24 883).

Еще 100 012 человека (46 445 – мужчин, 53 567 – женщин) указали, что они не заняты потому что нет возможности найти работу. Среди них больше всего жителей Туркестанской области (39 547).

По семейным или личным обстоятельствам между тем не работают 84 365 казахстанцев (30 567 – мужчин, 53 798 – женщин). Преимущественно это жители Актюбинской области (20 942).

А 56 089 граждан (30 596 – мужчин, 25 493– женщин) были уволены в связи с сокращением штата, ликвидацией (банкротством) организации или окончанием срока договора. Такую причину в основном называют жители Астаны (12 393).

Уводенный сотрудник. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Предпочли работе ведение домашнего хозяйства 44 579 человека (11 556 – мужчин, 33 023 – женщин). Больше всего безработных по этой причине в Жамбылской области (12 912).

Состоянием здоровья объясняют свою незанятость 18 423 трудоспособных казахстанца (11 280 – мужчин, 7 143 – женщин). Наиболее часто они встречаются в Алматинской области (4 291).

Между тем 18 187 молодых людей (9 656 – мужчин, 8 531 – женщин) еще не успели трудоустроиться из-за отсутствия работы после окончания учебного заведения. В основном это жители Алматы (3 538).

У 11 377 трудящихся (3 269 – мужчин, 8 108 – женщин) работа носит сезонный характер, и во втором квартале 2023 года они из-за этого были временно безработными. Почти половина таковых проживает в Астане (5 237).

Выход на пенсию назвали в качестве причины отсутствия занятости 8 567 трудоспособных граждан (3 847 – мужчин, 4 720 – женщин). Чаще всего ее отметили в Шымкенте (1 582).

Порядка 1 717 представителей рабочей силы страны (926 – мужчин, 791 – женщин) заявили, у них нет необходимости работать. Больше всего их в Атырауской области (892).

Среди других причин безработицы также называлось обучение и занятость в личном подсобном хозяйстве для собственного потребления.

Таким образом, чаще всего трудоспособные казахстанцы не работают, потому что уволились или были уволены, не могут найти работу, по семейным обстоятельствам или из-за ведения домашнего хозяйства.

Напомним, что в первых двух случаях они могут претендовать на социальную выплату, которую назначают независимо от причины увольнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032339-pochemu-ne-rabotayut-trudosposobnye-kazahstantsy-vyyasnili-analitiki/