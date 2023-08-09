Когда алматинцы начнут платить за проезд в автобусе по новому тарифу, сообщили в акимате

Женщина в автобусе расплачивается картой: Freepik/Freepik

Когда жители Алматы и гости города станут платить за проезд в общественном транспорте по новому тарифу, корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате мегаполиса.

Как рассказали в акимате города, после получения согласия от маслихата проекты постановления акимата о повышении тарифа будут внесены на подпись акиму.

После их подписания они будут направлены в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов для опубликования.

Постановления акимата вводятся в действие после истечения 10 дней после даты опубликования, сообщили в акимате.

Напомним, сегодня сообщалось, что стоимость проезда в Алматы решено было поднять до 100 тенге при бензаличном расчете и до 200 тенге - при оплате наличными. В качестве аргументов за повышение приводился, среди прочего, тот факт, что тариф не менялся уже 11 лет, а за это время на триста процентов подорожало топливо и выросли прочие расходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031873-kogda-almatintsy-nachnut-platit-za-proezd-v-avtobuse-po-novomu-tarifu-soobschili-v-akimate/