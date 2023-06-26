Спрос на британские фунты вырос в Казахстане, а рубли стали покупать реже

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Более 130 млрд тенге казахстанцы потратили на покупку иностранной валюты в мае. В этот раз жители страны обратили внимание на фунт стерлингов. Подробности узнайте в материале NUR.KZ.

Некоторые жители Казахстана предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте. В некоторых случаях это может помочь защитить их от инфляции и обесценивания.

По данным Национального банка РК, нетто-продажи иностранной валюты (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) в мае текущего года составили почти 131 млрд тенге. Это на 55,28% больше, чем было в апреле.

Значительная часть суммы пришлась на доллары. "Чистые" продажи американской валюты составили 102,5 млрд тенге. Больше всего доллары скупали жители Алматы (29, млрд тенге), Шымкента (25,1 млрд тенге), а также Мангистауской (9,2 млрд тенге) и Туркестанской (9,1 млрд тенге) областей.

При этом в Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях казахстанцы чаще сдавали доллары, чем покупали, и в итоге нетто-продажи американской валюты сложились отрицательными – минус 304 млн и минус 138,5 млн тенге соответственно.

"Чистые" продажи иностранной валюты в 2023 году. Источник: Национальный банк РК

Следом по популярности у казахстанцев идет евро. Его "чистые" продажи в мае составили 27,5 млрд тенге. Больше всего европейской валюты скупили жители Алматы – 10 млрд тенге.

При этом спрос на рубли до сих пор не может вернуться к прошлогодним показателям. В мае нетто-продажи российской валюты составили 58,5 млн тенге. Месяцев ранее они вообще были отрицательными – сразу минус 653,3 млн тенге. Для сравнения, годом ранее "чистые" продажи рубля превышали 14 млрд тенге.

Вместо рубля казахстанцы предпочитают покупать фунт стерлингов. С начала года спрос на него только растет. Если в начале 2023 года чистые продажи британской валюты составляли 225,4 млн тенге, то к маю они доросли до 687,2 млн тенге.

"Чистые" продажи фунта стерлингов в 2023 году. Источник: Национальный банк РК

Аналогично растет спрос и на китайскую валюту. Если в январе нетто-продажи юаня были отрицательными, то по итогам мая уже достигли 108,6 млн тенге.

Таким образом, можно отметить, что ранее популярный у казахстанцев рубль постепенно стал "замещаться" другими иностранными валютами, такими как британский фунт стерлингов или китайский юань, которые раньше особым спросом среди населения не пользовались.

Напомним, рекордный спрос на китайскую валюту был зафиксирован аналитиками в марте 2022 года. Тогда "чистые" продажи юаня составили 474,4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026364-spros-na-britanskie-funty-vyros-v-kazahstane-a-rubli-stali-pokupat-rezhe/