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Стоимость основных продуктов питания снизилась в Казахстане

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Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В Казахстане зафиксировали снижение цен на основные продукты питания. Некоторые из них стали дешевле, чем год назад. О том, что именно подешевело, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане многие товары и услуги прекратили стремительно дорожать – темпы роста цен с каждым месяцем все уменьшаются. По итогам июня инфляция в стране установилась на уровне 14,6%.

Отдельно стоит отметить категорию социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Здесь аналитики Бюро национальной статистики вообще зафиксировали дефляцию, то есть снижение цен - с начала месяца СЗПТ подешевели на 0,1%.

В том числе цены снизились на муку первого сорта (на 1,1%), гречневую крупу (на 5,1%), подсолнечное масло (на 2%), молоко (на 0,1%), а также репчатый лук (на 0,5%) и сахарный песок (на 0,7%).

Отметим, что снижение цен на подсолнечное масло произошло впервые за последние пять лет. Сейчас оно стоит на 3,3% дешевле, чем в июле прошлого года.

Однако не только масло стало дешевле за год. Сильнее всего подешевела гречка – сразу на 31,5%. Также снизилась стоимость сахара – на 16%, моркови – на 4,3% и картофеля – на 0,8%.

С начала месяца стоимость товаров из списка СЗПТ снизилась
Как изменились цены на социально значимые продукты питания. Источник: Бюро национальной статистики

Впрочем, есть и свои исключения. Так, например, белокочанная капуста продолжает дорожать, и сейчас она стоит дороже, чем год назад, сразу на 21,8%.

Похожий рост цен фиксируется на яйца первой категории (21,3%) и кефир (21,2%). В среднем социально значимые продовольственные товары сейчас стоят на 8,4% дороже, чем год назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029447-stoimost-osnovnyh-produktov-pitaniya-snizilas-v-kazahstane/

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