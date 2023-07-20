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Казахстан остается лидером по росту цен на товары и услуги в ЕАЭС

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Женщина держит в руках чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Несмотря на снижение темпов инфляции, Казахстан по-прежнему опережает другие страны-участницы ЕАЭС по росту цен в некоторых категориях. Об этом рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По итогам июня годовая инфляция в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входит Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, установилась в районе 4,6%.

За месяц в странах-участницах союза цены выросли в среднем на 0,4%, а с начала года этот рост составил 3%. Однако стоит отметить, что здесь есть свои рекордсмены.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС.
Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Так, например, лидерство по месячной инфляции "вырвал" Кыргызстан, где цены выросли на 0,7%. В Казахстане, который до этого долгое время был на первом месте, этот показатель составил только 0,5%.

В России и Беларуси цены за месяц выросли на 0,4% и 0,3%, а Армения оказалась единственной страной, где они снизились – сразу на 1,4% за месяц.

Впрочем, стоит отметить, что в годовом разрезе Казахстан по-прежнему остается в лидерах по инфляции. Напомним, по итогам мая годовой рост цен здесь составил 14,6%. В Кыргызстане этот показатель равен лишь 10,5%.

Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Беларуси – 2,9%. В России за год цены выросли на 3,3%, а в Армении они вовсе снизились на 0,5%.

Рост цен в странах-участницах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что по месячному росту цен в отдельных категориях нет "безусловного лидера". Так, например, за месяц сильнее всего продукты питания и непродовольственные товары подорожали в Кыргызстане – сразу на 0,5% и 1,4% соответственно. А вот сфера платных услуг быстрее дорожает в Беларуси – на 0,9% за месяц.

Рост цен на товары и услуги в странах-участницах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, в разрезе года во всех этих категориях лидерство остается за Казахстаном. Это в свою очередь негативно влияет и на благосостояние населения. Напомним, по данным ЕЭК, только здесь рост реальных зарплат проигрывает инфляции.

Также это влияет и на покупательную способность граждан. Так, например, ранее стало известно, что многие крупные покупки, такие как новый автомобиль или квартира, стали менее доступны для рядовых казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029351-kazahstan-ostaetsya-liderom-po-rostu-tsen-na-tovary-i-uslugi-v-eaes/

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