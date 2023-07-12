Мебель продолжает сильно дорожать в Казахстане

Перестановка мебели. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Мебель и предметы домашнего обихода становятся все менее доступными для казахстанцев. Они сильно дорожают уже не первый месяц. На сколько увеличились цены, рассказали аналитики EnergyProm.

Не у всех казахстанских семей есть полноценные спальные, кухонные и "мягкие" гарнитуры. Конечно, некоторые жители страны предпочитают обставлять дома минимальным количеством самой необходимой мебели. Но на обеспеченность предметами комнатной обстановки могут повлиять и цены.

Как сообщают аналитики, по итогам июня 2023 года цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли сразу на 2,6% за месяц и на 20,3% за год. Для сравнения: общая инфляция в стране к этому моменту составила 14,6%.

Напомним, что в мае также наблюдалось сильное увеличение средней стоимости мебели – на 24,6% в годовом выражении.

Сильнее всего по сравнению с июнем прошлого года мебель подорожала в Восточно-Казахстанской (на 41,8%), Карагандинской (на 33,1%) и Костанайской (на 31,5%) областях.

В Алматы и Астане цены выросли на 13,6% и 22,2%, а в Шымкенте – на 21,6%.

Как выросли цены на мебель. Инфографика: energyprom.kz

При этом в 2022 году лишь 80,6% домохозяйств (совместно проживающих лиц или семей) имели наборы спальной мебели. Причем в городах эта доля меньше – 77,6%, а в селах больше – 86,8%.

Наборы мягкой мебели были у 90,2% казахстанцев. Здесь все наоборот: горожане чаще владеют такими гарнитурами, чем сельчане – 91,8% против 87%.

В стране также наблюдается неплохая обеспеченность домохозяйств наборами кухонной мебели – 94,4%. В городе этот показатель составляет 95,2%, а в селе - 92,7%.

В доме почти каждой семьи также есть ковер или палас. По последним данным этот предмет интерьера используют 97% казахстанцев – 99,1% сельчан и 96% горожан.

Обеспеченность мебелью в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в региональном разрезе наборами мягкой мебели больше всего обеспечены алматинские семьи (99,4%), а меньше всего – жители Мангистауской области (53,6%).

Спальные гарнитуры наиболее часто установлены в домохозяйствах Алматинской области (98,6%), а реже – также в Мангистауской области (43,2%).

А вот наборами кухонной мебели владеют все семьи из Алматы, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Меньше всего такими гарнитурами обеспечены жители Туркестанской области (86,8%).

Обеспеченность мебелью по регионам. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, среди казахстанцев наблюдается и маленькая обеспеченность в целом жильем. Например, в среднем на одного жителя страны приходится 23,4 квадратного метра жилой недвижимости, тогда как по стандартам Организации Объединенных Наций норма составляет 30 квадратных метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028317-naskolko-kazahstantsy-obespecheny-mebelyu-rasskazali-analitiki/