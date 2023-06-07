Рост цен на мебель обгоняет инфляцию в Казахстане

Магазин мебели. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

Несмотря на замедление инфляции, рост цен на мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане продолжается. Как сильно они подорожали по итогам мая, рассказали аналитики EnergyProm.

С началом весны рекордная инфляция в Казахстане начала постепенно снижать свои темпы. По итогам мая она опустилась до 15,9%. Однако, несмотря на это, ряд секторов экономики страны продолжает испытывать сильный рост цен.

Так, например, к началу лета мебель и предметы домашнего обихода подорожали сразу на 24,6% за год, что значительно превышает общую инфляцию в стране. Для сравнения: в 2022 году рост их средней стоимости составлял лишь 13,3%.

Сильнее всего цены выросли в Астане – сразу на 53,1%. Следом идут Восточно-Казахстанская (41,6%) и Западно-Казахстанская (39,4%) области.

Наименьшее подорожание зафиксировано в Мангистауской области – всего на 7,8%. В Алматы рост составил 14,9%, а в Шымкенте – 23,2%.

Рост цен на мебель. Инфографика: energyprom.kz

Что подорожало сильнее всего

Заметнее всего в мебельном сегменте подорожали наборы для спальни – на 28,2% за год. Шкафы для платьев и белья выросли в цене на 27,7%, а диван-кровати – на 23,2%. Столы и стулья подорожали на 23,9% и 21,9% соответственно.

Рост цен на мебель. Инфографика: energyprom.kz

Если рассмотреть помесячную динамику роста, то наибольшее месячное удорожание в секторе в текущем году было отмечено в марте – на 2,3%. В мае мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 0,5%.

Рост цен на мебель. Инфографика: energyprom.kz

Собственное производство падает

На фоне повышения цен в сфере производства мебели, наоборот, происходит спад. За январь-апрель текущего года выпуск стульев, табуреток и прочей специальной мебели для сидения с металлическим каркасом составило 312,1 тыс. штук – на 18,1% меньше, чем было годом ранее.

Производство деревянной офисной мебели составило 76,6 тыс. штук – на 22,6% меньше, чем в прошлом году. Также заметно сократился выпуск кухонной мебели – до 28,1 тыс. штук, или на 28,4% меньше, чем в 2022 году.

Что касается мебели для спальни, то здесь сокращение составило 16,7%, до 14,4 тыс. штук, а производство мебели для гостиной и столовой просело на 6,2%, до 24,1 тыс. штук.

Производство мебели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно отметить тот факт, что в стране продолжает дорожать мебель, даже несмотря на то, что общая инфляция в Казахстане снижает свои темпы уже третий месяц подряд.

Возможно, что одна из причин роста цен на мебель заключается в импортозависимости этого сектора от иностранного сырья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023759-rost-tsen-na-mebel-obgonyaet-inflyatsiyu-v-kazahstane/