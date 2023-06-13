Минимальные цены на крепкий алкоголь хотят поднять в Казахстане

Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане хотят поднять минимальные цены на коньячную и водочную продукцию. О том, когда можно ждать роста стоимости крепкого алкоголя, узнали журналисты NUR.KZ.

На крепкий алкоголь в Казахстане действуют минимальные розничные цены. Если продавец их нарушает и продает алкоголь дешевле, чем обязан, то его ждет наказание в виде штрафа.

Сейчас в правительстве рассматривают возможность увеличить минимальные цены на водку, крепкие ликероводочные изделия, а также на коньяк и бренди.

Проект приказа, повышающий цены, уже опубликован на портале "Открытые НПА" и находится на стадии обсуждения, которая продлится до 26 июня.

Согласно тексту приказа, с 1 октября 2023 года стоимость алкоголя должна будет увеличена следующим образом:

водка и крепкие ликеры – с 1 980 тенге до 2 100 тенге за литр;

коньяк и бренди – с 2 930 тенге до 3 110 тенге за литр.

Напомним, 31 марта 2021 года правительством страны было принято постановление "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия". Через год в него добавили минимальную стоимость коньяка и бренди.

Стоит отметить, что стоимость алкогольной продукции в Казахстане и без повышения минимальных цен заметно выросла – к марту 2023 года подорожание составило в среднем 14,8% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024493-minimalnye-tseny-na-krepkiy-alkogol-hotyat-podnyat-v-kazahstane/