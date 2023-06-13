Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Минимальные цены на крепкий алкоголь хотят поднять в Казахстане

Опубликовано:

Алкоголь продается в магазине
Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане хотят поднять минимальные цены на коньячную и водочную продукцию. О том, когда можно ждать роста стоимости крепкого алкоголя, узнали журналисты NUR.KZ.

На крепкий алкоголь в Казахстане действуют минимальные розничные цены. Если продавец их нарушает и продает алкоголь дешевле, чем обязан, то его ждет наказание в виде штрафа.

Сейчас в правительстве рассматривают возможность увеличить минимальные цены на водку, крепкие ликероводочные изделия, а также на коньяк и бренди.

Проект приказа, повышающий цены, уже опубликован на портале "Открытые НПА" и находится на стадии обсуждения, которая продлится до 26 июня.

Согласно тексту приказа, с 1 октября 2023 года стоимость алкоголя должна будет увеличена следующим образом:

  • водка и крепкие ликеры – с 1 980 тенге до 2 100 тенге за литр;
  • коньяк и бренди – с 2 930 тенге до 3 110 тенге за литр.

Напомним, 31 марта 2021 года правительством страны было принято постановление "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия". Через год в него добавили минимальную стоимость коньяка и бренди.

Стоит отметить, что стоимость алкогольной продукции в Казахстане и без повышения минимальных цен заметно выросла – к марту 2023 года подорожание составило в среднем 14,8% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024493-minimalnye-tseny-na-krepkiy-alkogol-hotyat-podnyat-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Минимальные цены на крепкий алкоголь хотят поднять в Казахстане

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.