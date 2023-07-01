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30 лет независимости Казахстана

Курица продолжает дорожать, заявили аналитики в Казахстане

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Курица повернула голову
Курица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мясо птицы продолжает дорожать, несмотря на увеличение его производства в Казахстане. На сколько оно стало дороже, рассказали аналитики EnergyProm.

В период за январь-март текущего года в Казахстане было произведено 103,9 тыс. тонн мяса птицы. Это на 7,9% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года. На мороженное мясо пришлось 40,7 тыс. тонн, а на свежее и охлажденное 45,9 тыс. тонн.

Впрочем, несмотря на увеличение производства, для казахстанцев курятина не стала дешевле. Как отмечают аналитики, по итогам мая мясо птицы подорожало на 13,5% за год. Впрочем, о возможном росте цен на курятину еще в прошлом году предупреждали эксперты.

Сильнее всего рост цен затронул жителей Павлодарской области – 27,2% за год. На втором месте расположилась Западно-Казахстанская область с приростом в 26,3%, а на третьем оказалась Костанайская область – 22,5%.

В Алматы и Астане рост цен составил 15,4% и 18,5% соответственно, а в Шымкенте – 7%. Исключением стала только Туркестанская область, где аналитики зафиксировали снижение цен, правда только на 1,9%.

Сильнее всего в Казахстане выросли цены на куриную грудку – на 21,1%. Куриные бедрышки подорожали на 20,9%, а в целом мясо курицы – на 16,4%, а куриные окорочка за год подорожал лишь на 8,9%.

Как растет в цене мясо птицы.
Рост цен на мясо птицы. Инфографика: energyprom.kz

Почему дорожает мясо птицы

Несмотря на то, что в Казахстане увеличивается собственное производство, цены на птицу не падают.

Среди причин, из-за которых казахстанская птица становится дороже, эксперты называют высокую себестоимость, устаревшее оборудование и низкую диверсификацию производства на отечественных птицефабриках. Поэтому часть птицы в страну завозится из России. Как отмечают эксперты, оно значительно дешевле отечественной. Все дело в том, что себестоимость российской продукции довольно низкая. Все благодаря высокому уровню господдержки в секторе, а также низких цен на птичий корм,

Напомним, цены в Казахстане растут не только на курятину, но и на другие популярные виды мяса. На фоне подорожания в стране даже снижается уровень потребления населением мясных продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027084-myaso-kuritsy-prodolzhaet-rasti-v-tsene-zayavili-analitiki/

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