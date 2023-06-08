Самые дорогие города мира для приезжих назвали эксперты

США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты обнародовали список 20 самых дорогих городов для экспатов в 2023 году. Нью-Йорк обошел Гонконг в качестве лидера списка. Кроме того, в первую десятку ворвался Сингапур. Городу-государству удалось сделать это благодаря стремительному росту цен на арендное жилье, передает Bloomberg.

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Резкий рост инфляции и стоимости жизни позволил Нью-Йорку обогнать Гонконг и занять первую строчку в рейтинге ECA International, который рассчитывает хит-парад самых дорогих городов для приезжих. На третьей и четвертой строчке расположились Женева и Лондон.

Сингапур, который в прошлом году занимал лишь 13-ю строчку рейтинга, в этом году впервые попал в пятерку самых дорогих городов. Этот факт идет в разрез с общей тенденцией других азиатских городов, стоимость жизни в которых, наоборот, снижается. Отчасти это объясняется более низкими темпами инфляции по сравнению с другими азиатскими странами

Региональный директор ECA International по Азии Ли Куан отмечает, что во время пандемии COVID-19, когда в Китае действовали очень строгие карантинные ограничения, многие люди устремились в Сингапур. Из-за этого арендное жилье сильно выросло в цене.

В десятку самых дорогих городов также входят Цюрих, Сан-Франциско, Тель-Авив, Сеул и Токио.

Также в этом году сильно отличился Стамбул. Он поднялся сразу на 95 позиций и занял 108-е место в рейтинге. Это произошло из-за 80%-ного роста цен в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023733-samye-dorogie-goroda-mira-dlya-priezzhih-nazvali-eksperty/