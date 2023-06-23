Рост цен на товары и услуги ускорится в Казахстане, заявили эксперты

Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Темпы роста цен в Казахстане замедляются уже третий месяц подряд, однако эксперты Applied Economics Research Centre (AERC) ожидают, что в ближайшие месяцы инфляция в стране ускорится.

По итогам мая годовая инфляция в Казахстане опустилась на 0,9 процентного пункта и установилась на уровне 15,9%. Месячный рост цен при этом снизился с 0,9% до 0,6%.

Основываясь на этих данных, аналитики AERC построили прогноз, согласно которому дезинфляционные процессы в Казахстане продолжатся, однако в скором времени рост цен может ускориться.

Согласно их данным, годовая инфляция в июне может сложиться на уровне 14,7%, при месячном росте цен в 0,57%. Однако уже в июле ожидается ускорение темпов месячной инфляции до 0,82%, при этом годовая, из-за эффекта "высокой базы" - явления, когда высокая инфляция в прошлом, сильно влияет на текущий статистический показатель - снизится до 14,38%.

В августе с учетом прогноза роста цен в июне и июле месячная инфляция может установиться в районе 0,68%, а годовая скорее всего опустится до 13,57%.

Другими словами, рост цен будет продолжаться и даже ускорится, тогда как годовые показатели инфляции благодаря "высокой базе" будут снижаться.

Почему ускорится рост цен

Как объясняют аналитики, в данный момент ускоряют инфляцию в основном внутренние экономические события. Так, например, проинфляционное давление оказывает рост доходов в стране, который, возможно составит 20,6% за год. Также разгоняет рост цен денежная масса, которая находится в обороте – в мае она выросла на 1%.

Свою роль на ускорение инфляции может оказать Национальный банк РК, который планирует продать валюты из Нацфонда на сумму от 500 до 550 млн долларов, что значительно меньше прошлых показателей. Например, в мае объем продаж составил 800 млн долларов.

Уменьшение общей суммы снизит уровень поддержки тенге, который, возможно, из-за этого несколько ослабнет. В свою очередь, ослабление валюты к доллару окажет проинфляционное давление.

Напомним, ранее эксперты предположили, что инфляция ускорится в связи с подорожанием горюче-смазочных матеиралов (ГСМ) и повышением тарифов на коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026041-rost-tsen-na-tovary-i-uslugi-uskoritsya-v-kazahstane-zayavili-eksperty/