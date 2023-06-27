Сколько казахстанцев предпочитают копить, а не тратить

Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

На финансовое поведение граждан влияют различные факторы. Одним из них оказался уровень доходов, который влияет на накопления. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК выпустил доклад о денежно-кредитной политике за май 2023 года.

В нем указаны различные данные о финансовом и экономическом состоянии страны, включая и денежные накопления населения.

Как отмечается в тексте доклада, количество граждан, предпочитающих копить деньги, увеличилось в текущем году. Так, суммы денег на депозитах физлиц достигли почти 16 трлн тенге.

Какая доля населения сберегает деньги

За последние четыре года доля сберегающих граждан, согласно опросу Нацбанка, колебалась в пределах 15%-23%, а в апреле 2023 года она достигла 23%. Более половины из них (кто копит деньги) предпочитают хранить сбережения на депозитах, а более трети — в наличке.

В то же время все меньше казахстанцев считают, что текущее время является плохим для формирования своих накоплений — то есть поведение населения смещается в сторону более сберегательных настроений.

При каких доходах копят казахстанцы

"Как правило, чем больше уровень дохода домохозяйства, тем выше предельная склонность к сбережению. По результатам опроса, более 70% сберегающего населения имеют доходы от 150 тыс. тенге", — указывается в докладе.

Доходы населения, согласно ответам респондентов. Источник: Национальный банк РК

При этом в январе-апреле 2023 года увеличилась доля сберегающих граждан, имеющих доход свыше 300 тыс. тенге (47% против 35% в 2022 году). Они откладывают деньги чаще всего.

На втором месте (30% против 33% годом ранее) оказались лица с доходом в пределах 150–300 тыс. тенге, а в третью группу входят граждане с доходом от 100 до 150 тыс. тенге (11% против 16% за год).

Меньше всех склонны копить граждане, имеющие минимальный доход (до 70 тыс. тенге) и в пределах 70–100 тыс. тенге. То есть, чем выше доходы, тем больше возможностей у казахстанцев откладывать часть денег в качестве сбережений.

"Как правило, сбережения формирует более финансово грамотное население", – отмечается в докладе о денежно-кредитной политике.

Ранее мы рассказывали, какие ставки по депозитам предлагают в казахстанских банках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026537-skolko-kazahstantsev-predpochitayut-kopit-a-ne-tratit/