Спрос на рубль впервые с начала года появился в Казахстане

Рубли. Иллюстративное фото: pixabay.com

Впервые с начала года жители Казахстана чаще покупали рубли, а не продавали их. О том, какую еще иностранную валюту приобретали казахстанцы в марте, узнали журналисты NUR.KZ.

Первые два месяца 2023 года оказались не самыми удачными для российской валюты. Она не пользовалась достаточным спросом среди населения. Нетто-продажи рубля (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) находилась в отрицательной зоне, то есть население чаще продавало российскую валюту, чем приобретало ее.

Так, например, в январе "чистые" продажи рубля составили минус 7,3 млрд тенге. В феврале этот показатель составил минус 1,1 млрд тенге.

В марте текущего года ситуация изменилась. По данным Национального банка РК, впервые с начала года нетто-продажи рубля вышли в плюс, правда, составили всего 60,1 млн тенге. Для сравнения, год назад, в марте 2022 года, "чистые" продажи российской валюты составили 58,8 млрд тенге.

"Чистые" продажи рубля. Источник: Национальный банк РК

Впрочем, если смотреть статистику по регионам, можно предположить, что нетто-продажи рубля вышли "из минуса" не потому, что возник большой спрос среди казахстанцев, а потому, что его стали меньше сдавать в обменники. Ни в одном регионе "чистые" продажи не достигли и 1 млрд тенге.

Что покупали помимо рубля

Как и прежде, активным спросом среди населения пользовались американские доллары. В марте нетто-продажи составили 122,8 млрд тенге. Это чуть меньше, чем в феврале (145,6 млрд тенге), но больше, чем в январе (117 млрд тенге).

Чаще всего скупали доллары в Алматы, где нетто-продажи составили почти 40,1 млрд тенге. Отметился и Шымкент – 21 млрд тенге. На третьем месте с заметным отставанием расположилась Атырауская область, где "чистые" продажи составили 9,4 млрд тенге. В Астане этот показатель составил лишь 9 млрд тенге.

Спрос на евро за месяц чуть упал: 23,4 млрд тенге в марте против 37,2 млрд тенге – в феврале. Причем в Акмолинской и Улытауской областях население чаще продавало европейскую валюту: нетто-продажи составили минус 24,2 млн и минус 0,5 млн тенге соответственно.

Также стоит отметить, что уже третий месяц подряд растет спрос на фунт стерлингов. В марте его "чистые" продажи составили 385,6 млн тенге, причем большую часть обеспечили жители Алматы – 257,7 млн тенге.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областях население чаще продавало британскую валюту, а в Абайской, Алматинской, Туркестанской и Улытауской областях нетто-продажи вышли "в ноль".

Аналогично третий месяц подряд растет спрос и на китайский юань. Его "чистые" продажи в марте составили 67,5 млн тенге. Впрочем, это в 7 раз меньше прошлогоднего показателя. Напомним, в марте 2022 года в Казахстане наблюдался внезапный интерес к китайской валюте на фоне резкого падения спроса на доллар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018266-spros-na-rubl-vpervye-s-nachala-goda-poyavilsya-v-kazahstane/