Сколько зарабатывают IT-специалисты в Казахстане

IT-специалист. Иллюстративное фото: pixabay.com

В эпоху цифровизации IT-специалист становится одной из самых востребованных и хорошо оплачиваемых профессий. О том, сколько айтишники зарабатывают в Казахстане, рассказали аналитики EnergyProm.

IT-сфера – одна из самых быстрорастущих секторов экономики. В Казахстане объем оказанных в сфере компьютерного программирования и других сопутствующих услуг за январь-июнь текущего года с учетом ненаблюдаемого сектора экономики составил 304,95 млрд тенге.

Как отмечают аналитики, это сразу в 1,5 раза больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему оказанных услуг IT-сфера замыкает топ-3 отраслей в первом полугодии 2022 года. Индекс физического объема у нее составил 141,3%.

Без учета ненаблюдаемого сектора экономики объем услуг в денежном выражении оказался лишь немногим меньше – 304,9 млрд тенге.

В региональном разрезе более половины услуг в секторе было оказано в Алматы (168 млрд тенге), еще 108,5 млрд тенге – в Астане.

Значительные объемы пришлись также на Карагандинскую (6,5 млрд тенге), Атыраускую (3,8 млрд тенге) и Костанайскую (2,8 млрд тенге) области.

Сколько услуг было оказано в IT-сфере. Инфографика: energyprom.kz

Если рассматривать IT-сферу по типу предприятия, то окажется, что большая часть услуг была предоставлена малым бизнесом – порядка 209,9 млрд тенге.

Следом идут крупные предприятия – 53,7 млрд тенге, а замыкают тройку лидеров средние – 23,2 млрд тенге.

На индивидуальных предпринимателей пришлось лишь 18,2 млрд тенге.

Большую часть IT-услуг оказали малые предприятия. Инфографика: energyprom.kz

Какие услуги оказывают айтишники

Основная доля оказанных IT-специалистами услуг пришлась на разработку программного обеспечения (ПО) – порядка 129,5 млрд тенге. Это на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года (99 млрд тенге).

Следом по объемам услуг идет сопровождение ПО – 15,9 млрд тенге (плюс 0,3%), а замыкают тройку лидеров консультационные и практические услуги – 10,7 млрд тенге.

Какие услуги оказывают IT-специалисты. Инфографика: energyprom.kz

Сколько зарабатывают айтишники

Растет не только объем услуг, которые предоставляют в IT-сфере, но и средние зарплаты в секторе. Так, по итогам августа текущего года айтишники оказались одними из немногих специалистов, чьи доходы превышали среднюю зарплату по стране (312 тыс. тенге).

В первом полугодии также наблюдается рост их среднемесячной номинальной зарплаты. Так, если в прошлом году она составляла порядка 373,4 тыс. тенге, то в 2022 году этот показатель дорос уже до 494 тыс. тенге.

При этом растет и покупательская способность зарплат. Если в 2021 году она составляла лишь 1,6%, то в текущем достигла 18,2%.

Зарплаты IT-специалистов растут. Инфографика: energyprom.kz

Это неудивительно, ведь в Казахстане цифровизация идет полным ходом. А для того, чтобы все сервисы, такие как, например, информационная система «Цифровая карта семьи», работали без перебоев, требуется труд десятков специалистов из IT-сферы, который должен достойно оплачиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992534-skolko-zarabatyvayut-it-spetsialisty-v-kazahstane/