Сколько казахстанских семей владеет собственными автомобилями

Водитель с телефоном. Иллюстративное фото: Alvaro Medina Jurado/Getty Images

Не каждый гражданин может позволить себе собственное авто. Ситуация усугубляется и ростом цен на транспортные средства. Сколько казахстанских семей владеют автомобилями, рассказали аналитики EnergyProm.

Казахстанцы активно приобретают машины в автосалонах. Так, например, за весь прошлый год жители страны купили более 123 тыс. новых автомобилей. Это был максимальный показатель за последние 7 лет. Рекордные продажи показывали и первые месяцы 2023 года.

На этом фоне также заметно выросло и число поставленных на учет машин. Однако уровень обеспеченности автомобилями в стране все равно остается низким – лишь у трети семей есть собственная легковая машина.

Согласно опросу, проведённому Бюро национальной статистики, в котором приняли участие 11,7 тыс. домашних хозяйств, на конец 2022 года 33,7% респондентов владели легковым автомобилем, 1,6% – грузовым автомобилем, 1,1% – мотоциклом, 0,8% – скутером или мопедом, 13,7% – велосипедом для взрослых, 0,4% – гужевым транспортным средством.

Стоит отметить, что уровень обеспеченности легковыми автомобилями в городах значительно ниже, чем в селах – 30,8% против 39,5%. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении других транспортных средств.

Сколько семей владеет автомобилем. Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе самый высокий уровень обеспеченности "легковушками" наблюдается среди жителей Акмолинской области – 40,7%, самый низкий в Шымкенте – 23,9%. В Алматы этот показатель равен 32,2%, а в Астане – 30,4%.

Где больше всего проживает автовладельцев. Инфографика: energyprom.kz

Возможно, увеличению доли семей с собственным транспортом мешает рост цен на него. Согласно данным аналитиков, по итогам апреля текущего года стоимость автомобилей выросла на 2,7% за год.

Наибольшее подорожание было зафиксировано в Жетысуской области – на 6,6% за год. Далее идут Астана и Атырауская область – на 5% и на 4,8% соответственно.

В таких условиях некоторые казахстанцы могли бы выбрать альтернативный вид транспорта, но здесь цены растут еще быстрее. Например, стоимость мотоциклов в стране выросла на 15,7%, а велосипедов – сразу на 20,4% за год.

Рост цен на транспортные средства. Инфографика: energyprom.kz

В таких условиях программа льготного автокредитования может оказаться единственной возможностью для многих казахстанцев приобрести свой собственный автомобиль. Однако далеко не все марки авто подходят под ее правила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022595-skolko-kazahstanskih-semey-vladeyut-sobstvennymi-avtomobilyami/