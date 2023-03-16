Продажи новых автомобилей выросли в два раза в Казахстане

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

С начала года казахстанцы приобрели в два раза больше новых автомобилей по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Какие марки стали наиболее популярными, читайте в материале NUR.KZ.

За весь 2022 год казахстанцы приобрели в автосалонах более 123 тыс. новых машин. Как ранее отмечали аналитики, это максимальный показатель за последние 7 лет.

В феврале эта тенденция продолжилась. Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ), за месяц официальные дилеры продали 12 405 "легковушек", а также 710 грузовиков и автобусов. Это сразу на 69,1% больше, чем было продано в феврале 2022 года.

Всего же в январе и феврале 2023 года казахстанцы приобрели 23 547 новых авто, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.

Как объясняют эксперты, причина такого роста кроется в росте отечественного производства, активизации китайских брендов и постепенном решении проблем с логистикой и дефицитом полупроводников.

Какие марки покупали казахстанцы

При этом вкусы у автовладельцев могут сильно отличаться. Тем не менее самым популярным брендом новых авто в феврале стал Chevrolet. За месяц было продано 3 612 машин этой марки.

Следом идет Hyundai, который почти догнал лидера – 3 458 продаж. А замыкает лидирующую тройку Kia – 1 815 проданных авто.

В пятерку также вошли Toyota (873 продажи) и китайский бренд Chery (667 продаж).

Продажи новых автомобилей. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

В топ-10 вошли еще два китайских бренда, которые не были представлены на рынке Казахстана в январе и феврале прошлого года – Exeed (370 продаж) и Changan (247 продаж).

Стоит отметить, что несмотря на заметный рост продаж новых машин, автопарк Казахстана все равно можно считать "старым". Дело в том, что доля автомобилей старше 10 лет, которые разъезжают по дорогам страны, к концу 2022 года превысило 70%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013121-prodazhi-novyh-avtomobiley-vyrosli-v-dva-raza-v-kazahstane/