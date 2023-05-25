Спрос на иностранную валюту резко упал в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы стали намного реже приобретать иностранную валюту. О том, насколько сильно просел валютный рынок страны по сравнению с предыдущими периодами, узнали журналисты NUR.KZ.

Желая сохранить свои сбережения, казахстанцы прибегают к различным финансовым инструментам. Некоторые, например, предпочитают хранить деньги на депозитах в банках. По мнению аналитиков, этот способ оказался одним из самых эффективных.

Другие же для этой цели приобретают иностранную валюту, которая в некоторых случаях может оказаться более устойчивой, чем тенге. Впрочем, на валютном рынке наметился заметный спад.

По данным Национального банка РК, за апрель текущего года нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) иностранной валюты в Казахстане составили 84,3 млрд тенге.

Для сравнения: месяцем ранее этот показатель был равен 146,7 млрд тенге, а в апреле 2022 года – 226 млрд тенге. Другими словами, спрос за год просел более чем на 62,7%.

"Чистые" продажи иностранной валюты в Казахстане в 2022 и 2023 годах. Источник: Национальный банк РК

Какую валюту покупали казахстанцы

Стоит отметить, что спрос упал на все основные иностранные валюты. Так, например, "чистые" продажи американских долларов в апреле составили 73,2 млрд тенге, тогда как год назад этот показатель был равен целых 189,2 млрд тенге.

Причем сразу в четырех регионах страны – в Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях – население чаще продавало доллары, чем покупало, и тем самым нетто-продажи американской валюты здесь сложились отрицательными.

Похожая ситуация наблюдается и с евро. Его чистые продажи в апреле составили 11,3 млрд тенге против 24,6 млрд тенге годом ранее.

Что касается российского рубля, то здесь продажи вовсе оказались отрицательными – минус 653,3 млн тенге. Чаще всего "избавлялись" от него в Алматы, где нетто-продажи составили минус 2,95 млрд тенге.

Стоит отметить, что с начала текущего года рубль только один раз, в марте, вышел "в плюс", когда его "чистые" продажи составили 60,1 млн тенге. В январе и феврале они были отрицательными – минус 7,3 млрд и минус 1,1 млрд тенге соответственно.

Для сравнения: в апреле прошлого года нетто-продажи рубля составили 11,9 млрд тенге. В марте этот показатель был равен 58,8 млрд тенге, в феврале – 75,4 млрд тенге, а в январе – вообще 80,9 млрд тенге.

"Чистые" продажи рубля в 2022 и 2023 годах. Источник: Национальный банк РК

Помимо этих трех валют казахстанцы также приобретали китайский юань, чьи чистые продажи в апреле текущего года составили 76,1 млн тенге, и британский фунт – 394,6 млн тенге.

Впрочем, эти две валюты и ранее не пользовались особым спросом у жителей страны. Лишь однажды, в марте 2022 года, наблюдался заметный рост популярности юаня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022042-spros-na-inostrannuyu-valyutu-rezko-upal-v-kazahstane/