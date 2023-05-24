Молочные продукты сильно подорожали в Казахстане

Молочные продукты. Иллюстративное фото: REDA&CO/Getty Images

Рост цен на молочные продукты почти в два раза опережает инфляцию в Казахстане. При этом сильнее всего за последний месяц подорожало консервированное и питьевое молоко, передают аналитики EnergyProm.

По итогам апреля текущего года цены на молочные продукты выросли на 1,7% за месяц и сразу на 26,9% за год. Годовая инфляция в Казахстане в то же время составила 16,8%, а месячная – 0,9%.

То есть увеличение средней стоимости молочных продуктов почти в два раза обогнало общий рост цен на товары и услуги. Но некоторые из них подорожали еще больше. Например, сильнее всего цены за месяц выросли на консервированное (на 2,3%) и питьевое (на 2,2%) молоко.

В годовой динамике наибольшее удорожание снова было отмечено для консервированного молока (на 44,5%), а также сметаны (на 33,5%), кисломолочных продуктов (на 29,2%), йогурта (на 28,9%) и питьевого молока (на 28%).

Меньше всего цены выросли на кефир жирностью 2,5% (на 24,1%), твердый сыр (на 21,2%) и творог жирностью 5–9% (на 16,1%), который является социально значимым продуктом питания.

Увеличение стоимости молочных продуктов также зависит от региона. Например, заметнее всего они подорожали в Мангистауской области – на 40% за год. Далее идут Западно-Казахстанская (на 35,6%), Кызылординская (на 33,2%), Актюбинская (на 32,7%) и Павлодарская (на 30,2%) области.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области, но он все равно остается достаточно высоким – 22,9%.

Рост цен на молочные продукты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

За первые четыре месяца текущего года производство молочных продуктов достигло 173,8 млрд тенге – на 32,9% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Реальный рост выпуска в это же время составил лишь 1,6%.

В региональном разрезе больше всего молочной продукции произвели в Северо-Казахстанской области – на 31,7 млрд тенге, годовой рост в деньгах – на 53,2%. На втором и третьем местах расположились Алматинская (30,4 млрд тенге, плюс 28,5%) и Костанайская (24,6 млрд тенге, плюс 76,6%) области.

Для справки: за весь 2022 год объем производства молочных продуктов составил 478,3 млрд тенге, увеличившись на 17,1% за год в стоимостном выражении.

Производство молочных продуктов в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В натуральном выражении среди молочных продуктов заметнее всего увеличилось производство мороженого – на 57,5%, до 12,5 тыс. тонн. Также значительно вырос выпуск сливочного масла и спредов – на 26,9%, до 9,3 тыс. тонн.

Производство обработанного жидкого молока и сливок увеличилось на 5,3%, до 199,6 тыс. тонн, а сыра и творога – на 0,4%, до 12,5 тыс. тонн.

В то же время сократилось производство сухого молока (на 54,6%, до 1,1 тыс. тонн), а также йогурта, сквашенных молока и сливок (на 1,3%, до 76,2 тыс. тонн).

При этом в сегменте кисломолочных напитков выросло производство кумыса (на 65,4%, до 964 тонн) и шубата (на 21,1%, до 1 тыс. тонн).

Производство молочных продуктов в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

По итогам первых двух месяцев 2023 года местные компании обеспечили спрос на молочные продукты (кроме свежего молока) на 85%. Наибольшая доля пришлась на обработанное жидкое молоко и сливки – 94,6%.

Уровень обеспеченности местными отечественными продуктами также достаточно высокий среди мороженого (88,7%), йогуртов, ферментированных, а также сквашенных молока и сливок (84,8%) и сливочного масла (79%).

На 53,5% казахстанские компании обеспечили спрос на рынке сыром и творогом и всего на 10,5% – сухим молоком.

Напомним, что Казахстан зависит от импорта некоторых продуктов питания. Помимо сыра и творога в их числе также присутствует сахар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021905-molochnye-produkty-silno-podorozhali-v-kazahstane/