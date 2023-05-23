Фастфуд подорожал в Казахстане

Фастфуд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Услуги пунктов быстрого питания подорожали в Казахстане. Но рост цен в данном сегменте оказался ниже инфляции в стране. Об изменении стоимости фастфуда, рассказали в Бюро национальной статистики.

Годовая инфляция по итогам апреля 2023 года в Казахстане составила 16,8%. Продукты питания при этом подорожали на 17,9% за год и на 0,9% за месяц.

Цены на продовольственные товары между тем растут с разной скоростью, что влияет и на стоимость готовых блюд в заведениях общественного питания.

Например, фастфуд в апреле за год подорожал на 15,9%, а за месяц – на 0,4%. Отметим, что эти показатели ниже годового и месячного уровней инфляции в стране.

Но несмотря на это, есть регионы, где цены выросли намного сильнее. Так, в Северо-Казахстанской области стоимость услуг пунктов быстрого питания в среднем увеличилась на 5,7% за месяц. В тройке по росту цен также оказались Жамбылская (4%) и Жетысуская (2,2%) области.

В годовом разрезе показатели еще больше. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то сильнее всего ощутили подорожание фастфуда жители Западно-Казахстанской (47,2%) и Северо-Казахстанской (44,4%) областей, а также Шымкента (37,9%).

Средняя стоимость "быстрых" блюд также сильно выросла в Атырауской (33,8%) и Жамбылской (33,7%) областях.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Туркестанской (6,4%) и Кызылординской (6,3%) областях.

Напомним, что в 2022 году казахстанцы потратили на питание вне дома в среднем 50,4 тысячи тенге на одну семью. Рост цен на услуги пунктов общественного питания в этот период практически совпал с продовольственной инфляцией в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021751-fastfud-podorozhal-v-kazahstane/