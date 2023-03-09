Поезд "Тальго" запустят из Астаны до озера Алаколь

Озеро Алаколь. Фото: kazakhstan.travel

Гендиректор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал о том, как и из каких городов Казахстана туристы смогут добраться до озера Алаколь. Об этом сообщается на официальном сайте КТЖ.

Отмечается, что в 2023 году в направлении озера Алаколь продолжат курсировать 11 железнодорожных маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

При этом впервые будет запущен поезд "Тальго" по маршруту "Астана-Достык".

По словам Тайжанова, в прошлом году до побережья озера Алаколь железнодорожным транспортом доставлено 243 тыс. пассажиров:

большой поток наблюдался из южных регионов страны – 118 тыс. человек;

из северных регионов в направлении озера и обратно было перевезено 72 тыс. пассажиров;

из ВКО – 52 тыс. казахстанцев.

В 2023 году планируется увеличить количество пассажирских мест на 6% – до 276 тыс.

"В этом году для туроператоров продолжит действовать порядок на раннее резервирование билетов на коммерческие поезда – от 180 суток до отправления поезда", – отметили представители КТЖ.

Кроме того, Жанибек Тайжанов сообщил, что АО "Пассажирские перевозки" рассмотрит совместно с акиматами, а также авиа- и автоперевозчиками вопрос по формированию интермодальных перевозок (перевозка двумя или более видами транспорта) в направлении озера Алаколь из городов Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда.

Будет создана рабочая группа по развитию интермодальных перевозок.

Озеро Алаколь на карте Казахстана. Скриншот: Google Maps

Как сообщается на официальном сайте проекта Кazakhstan.travel, Алаколь – это озеро, которое занимает огромную территорию на Балхаш-Алакольской низменности.

В переводе на русский язык его название означает "пестрое озеро", потому что на поверхности его водной глади отражается любое настроение погоды. Озеро с черным пляжем из гладкой вулканической гальки славится своими лечебными свойствами.

Это бессточное озеро получило широкую известность еще в средние века, когда вблизи него проходила одна из торговых дорог Великого Шелкового пути.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012266-poezd-talgo-zapustyat-iz-astany-do-ozera-alakol/