Стоимость сигарет в Казахстане может вырасти сильнее, чем планировалось

Сигареты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Минимальные цены на табачную продукцию в Казахстане повышают ежегодно. 2023 год не станет исключением, однако в этот раз подорожание может оказаться более сильным, чем планировалось. На сколько хотят увеличить минимальную стоимость сигарет, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно приказу министра финансов РК “Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком”, цены на всю табачную продукцию в Казахстане ежегодно растут.

В действующей редакции закона минимальная розничная стоимость сигарет с 1 апреля текущего года составляет 590 тенге, с 1 января 2023 года она должна вырасти до 630 тенге. Но этот порог решили пересмотреть в сторону увеличения.

Проект приказа с соответствующими изменениями был опубликован Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК на портале "Открытые НПА".

Согласно ему, предлагается утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 650 тенге.

Отметим, что это не точная стоимость пачки сигарет, а минимально допустимая цена. Другими словами, сигареты могут стоить дороже, но точно не дешевле.

Как объясняют авторы проекта, повышение минимальной цены направлено на сокращение распространения и употребления табака жителями страны. Однако на практике это не всегда работает.

Как показывает статистика, вместо того, чтобы бросить курить подорожавшие сигареты, многие казахстанцы просто начинают больше платить. За год средние расходы на табачную продукцию среди населения выросли на 9,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002795-stoimost-sigaret-v-kazahstane-mozhet-vyrasti-silnee-chem-planirovalos/