По уровню богатства Казахстан обгоняет Китай, считают американские аналитики

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: freepik.com

По высокому показателю внутреннего валового продукта (ВВП) не всегда можно судить о богатстве страны. Это выяснили аналитики американского журнала Global Finance, которые составили рейтинг самых богатых стран мира.

Когда говорят о самых богатых странах мира, многие сразу же представляют державы с сильнейшими экономиками в мире, такие как США или Китай, или же те, что обладают огромными запасами полезных ресурсов – Катар или Саудовская Аравия.

Многие могут также вспомнить Швейцарию, Люксембург или Сингапур. Они не отличаются ни размерами, ни экономической мощью, но это не мешает им быть даже богаче гигантов. Эти страны сделали ставку на уникальный продукт, будь то финансовый сектор или IT-сфера.

Тем не менее, действительно ли все эти страны являются "самыми богатыми"? Аналитики американского издания Global Finance решили подойти к этому вопросу максимально объективно.

Эксперты не стали ограничиваться одним лишь ВВП, ведь он не показывает неравенство доходов населения. Они также решили учитывать количество населения, покупательную способность граждан, стоимость товаров и услуг, а также уровень инфляции в стране. После этого общая картина резко изменилась.

Так, например, в получившемся рейтинге первое место заняла Ирландия. На втором месте расположился Люксембург, а на третьем – Сингапур. А вот США с одной из самых мощных экономик мира расположились лишь на 9 месте.

Казахстан же оказался в середине рейтинга – на 61 месте. Это лучший показатель среди всех стран Центральной Азии. Для сравнения: Туркменистан оказался на 82 месте, Азербайджан – на 92 месте, Узбекистан – на 127 месте, Кыргызстан – на 145 месте, а Таджикистан – на 149 месте.

Более того, Казахстан обогнал в рейтинге такого экономического гиганта как Китай, который, согласно данным аналитиков, "заслужил" лишь 77 место. Из стран СНГ только у России оказалась позиция лучше – 60 место.

Впрочем, сами аналитики отмечают, что данная статистика является "усредненной", то есть она показывает только общую картину, а на деле же в каждой стране экономическое неравенство может оказаться слишком большим.

Это касается, например Ирландии, которая заняла 1 место в рейтинге. Там 20% самого богатого населения получает в 5 раз больше, чем 20% самого бедного.

Похожее "расслоение" наблюдается и в Казахстане – у 20% самых богатых граждан на продукты питания уходит не более 4,5% от всех расходов, тогда как в среднем по стране этот показатель превышает 50%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019153-po-urovnyu-bogatstva-kazahstan-obgonyaet-kitay-schitayut-amerikanskie-analitiki/