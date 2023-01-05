Темпы роста цен резко снизились в Турции

Турецкая лира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всего за один месяц рост цен на товары и услуги в Турции замедлился более чем на 20 процентных пунктов. О том, как изменилась экономическая ситуация в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Турция в 2022 году стала одним из лидеров по росту цен на товары и услуги. В октябре страна находилась на 7 месте по уровню инфляции во всем мире, однако в скором времени все может измениться.

Дело в том, что в ноябре рекордный рост цен на товары и услуги в Турции начал замедляться и темпы потребительской инфляции за месяц снизились с 85,51% до 84,39%. Декабрь значительно ускорил эту тенденцию.

Согласно данным Турецкого статистического института, в месячном исчислении рост цен на товары и услуги в стране составил 1,18%, однако в годовом разрезе последний месяц 2022 года показал резкое снижение инфляции с 84,39% до 64,27%, то есть сразу более чем на 20 процентных пунктов.

Темпы роста цен сильно снизились в Турции. Инфографика: Turkish Statistical Institute

Как изменились цены за месяц

Несмотря на снижение общего уровня инфляции отдельные категории в разрезе месяца все равно продолжили показывать значительный рост цен. Так, например, услуги сферы здравоохранения за месяц подорожали на 5,91%, бытовая техника – на 4,56%, а жилье – на 2,84%.

Исключением в декабре стали сфера перевозок, которая показала снижение цен на 4,14%, и товары из категории "одежда и обувь" – они подешевели на 1,34%.

Тем не менее такое значительное снижение темпов роста стоимости товаров и услуг произошло не из-за этих двух категорий. Как отмечают эксперты Bloomberg, высокая инфляция в Турции значительно снизилась из-за эффекта "высокой базы".

То есть произошло это из-за того, что в декабре 2021 года месячный рост цен в стране составил сразу 13,58% против 1,18% в декабре 2022 года. В итоге этот "всплеск" месячной инфляции, произошедший в прошлом году, повлиял на текущий годовой показатель.

Но при этом рост цен не прекратился, хоть и заметно снизил свои темпы – еще в июне месячная инфляция составляла 2,37%, а в октябре – 2,88%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004255-tempy-rosta-tsen-rezko-snizilis-v-turtsii/