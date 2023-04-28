Некоторые стройматериалы подешевели в Казахстане

Деньги на фоне стройки: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость стройматериалов напрямую влияет на цены жилой недвижимости. При этом за год стоимость некоторых строительных компонентов немного уменьшилась. На это обратили внимание аналитики EnergyProm.

К началу апреля текущего года общая инфляция в Казахстане составила 18,3%. Удорожание товаров и услуг продолжается, но уже в более медленном темпе.

Вместе с тем рост цен в сфере жилой недвижимости по-прежнему является ощутимым. По данным аналитиков, на первичном рынке жилья по итогам марта он составил 9,3%, а на вторичном – 7,3%.

При этом средняя стоимость некоторых строительных материалов, от которых напрямую зависят цены на жилые квадратные метры, за год почти не изменилась, а в отдельных случаях и вовсе снизились.

Это касается, например, деревянных окон, дверей и их комплектов – они по итогам марта 2023 года в среднем выросли в цене всего на 0,4% за год. Самое заметное удорожание пришлось на Костанайскую и Павлодарскую области – на 8,2% и 2,2% соответственно, что заметно ниже показателя общей инфляции за этот же период.

При этом сразу в четырех регионах страны – в Абайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и в Шымкенте – цены, наоборот, снизились на 0,5%.

Также заметно за год подешевели пластиковые окна, двери и аналогичные изделия – сразу на 1,5%. И это притом, что они начали дешеветь еще в прошлом году – по итогам марта 2022 года снижение составило 2,2% за год.

Сильнее всего стоимость пластиковых окон и дверей снизилась в Астане – на 3,9% за год. А единственным регионом, где все же было зафиксировано их подорожание, оказалась Западно-Казахстанская область с ростом цен на 0,3% за год.

Изменение цен на стройматериалы. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно отметить тот факт, что в Казахстане, несмотря на рекордную инфляцию, не все сектора экономики столкнулись с сильном ростом цен. Более того, на этом фоне также происходит и рост собственного производства.

Так, например, производство пластиковых окон, дверей, а также порогов, рам, ставней, аналогичных изделий и их частей из пластмасс в Казахстане за первые три месяца 2023 года составило 10,2 тыс. тонн, что является максимальным показателем как минимум с 2013 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018648-nekotorye-stroymaterialy-podesheveli-v-kazahstane/