Спрос на евро резко вырос в Казахстане

Евро. Иллюстративное фото: pixabay.com

В феврале в Казахстане наблюдался высокий спрос на евро. Его чистые продажи оказались самыми высокими за последние полгода. О том, какую еще валюту покупали казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

В феврале жители Казахстана внезапно обратили внимание на европейскую валюту. По данным Национального банка РК нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) евро превысили 37,2 млрд тенге, это в 2,7 раза больше показателя в январе – тогда чистые продажи составили всего 14 млрд тенге.

Текущий спрос на европейскую валюту также является самым высоким за полгода. Последний раз похожие цифры наблюдались в августе 2022 года – 40,2 млрд тенге.

В феврале этого года евро в основном скупали жители Алматы (13,8 млрд тенге), Шымкента (почти 8 млрд тенге) и Астаны (4,5 млрд тенге). Также высокий спрос на европейскую валюту показали Кызылординская (1,6 млрд тенге), Павлодарская (1,4 млрд тенге) и Карагандинская (1,2 млрд тенге) области.

Какую валюту еще покупали в Казахстане

В этом месяце также продолжил расти спрос на доллары. Чистые продажи американской валюты составили 145,7 млрд тенге. Это на 24,47% больше январского показателя, тогда нетто-продажи доллара составили лишь 117 млрд тенге.

Наибольший спрос на американскую валюту также наблюдался в Алматы (46,4 млрд тенге), Шымкенте (25 млрд тенге), Астане (11,7 млрд тенге), а также в Мангистауской (9,9 млрд тенге) и Атырауской (9,4 млрд тенге) областях.

За месяц заметно вырос спрос и на британский фунт стерлингов, чьи нетто-продажи составили 374,4 млн тенге. Эту валюту в основном покупали жители Алматы и Астаны – 184,3 млн и 138 млн тенге соответственно.

А вот в Жамбылской и Павлодарской областях фунт стерлингов не пользовался спросом, и здесь чистые продажи оказались отрицательными – минус 3,2 млн и минус 0,5 млн тенге соответственно. Другими словами, жители этих регионов чаще продавали валюту, а не покупали ее в обменных пунктах.

Рубли. Иллюстративное фото: pixabay.com

Похожая картина сложилась и с рублем, только в масштабах всей страны. Второй месяц подряд нетто-продажи российской валюты складываются отрицательными – минус 1,1 млрд тенге по всему Казахстану.

Чаще всех сдавали рубли в обменники жители Алматы (минус 3 млрд тенге), а также Костанайской области (минус 1 млрд тенге) и Шымкента (минус 793,6 млн тенге).

Отрицательные продажи сложились также в Астане, Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Зато в остальных регионах страны спрос на рубли был. Особенно отметилась Восточно-Казахстанская область, где чистые продажи составили сразу 1,6 млрд тенге. Также высокие показатели были зафиксированы в Карагандинской и Акмолинской областях – 756 млн и 749,1 млн тенге соответственно.

Что касается юаня, то после отрицательных нетто-продаж в январе, спрос на него неожиданно взлетел. Правда, в основном только в двух регионах. В Астане чистые продажи китайской валюты составили 17,2 млн тенге, а в Северо-Казахстанской области – 12,7 млн тенге.

В остальных же регионах страны нетто-продажи юаня или оказывались незначительными, или вовсе уходили "в минус".

Стоит отметить, что повышенный спрос на иностранную валюту в Казахстане мог быть связан с сильным укреплением казахстанского тенге в феврале. Жителям страны могло быть выгодно приобретать доллары, евро и другие инвалюты, пока те были дешевыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014271-spros-na-evro-rezko-vyros-v-kazahstane/