Из России в Казахстан стало поступать больше денежных переводов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстан через системы денежных переводов поступают огромные объемы средств, большая часть которых идет из России. О том, сколько денег пришло в страну, рассказали аналитики Ranking.kz.

Не все денежные переводы проводят через банки. Определенная доля средств идет через международные системы денежных переводов (СДП). Такой способ занимает больше времени, однако чтобы отправить или получить так деньги, открытый банковский счет не нужен – достаточно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Именно через такие системы и наблюдается увеличение денежного потока в Казахстан. Так, согласно данным аналитиков, объем средств, полученных из-за рубежа через СДП, за январь-февраль текущего года достиг 53,4 млрд тенге. Это сразу на 69,1% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года (31,6 млрд тенге).

Объем средств, полученных через СДП. Инфографика: ranking.kz

Значительная часть переведенных в Казахстан средств в эти месяцы шла из России. На нее пришлось 21,7 млрд тенге. Для наглядного примера, в прошлом году этот показатель составлял всего 3,8 млрд тенге, то есть рост – в 5,7 раза.

В тройку лидеров по переводам также вошли Узбекистан (6,1 млрд тенге) и Южная Корея (5,2 млрд тенге). Значительные объемы переводов также были получены из США (чуть менее 5,2 млрд тенге), Турции (3 млрд тенге), Кыргызстана (2,6 млрд тенге) и Германии (2,5 млрд тенге).

Откуда идут деньги в Казахстан. Инфографика: ranking.kz

Доля России в переводах через СДП начала снижаться с 2020 года, когда этот показатель упал с 42,3 до 30,9%. В 2021 году тенденция продолжилась и доля уменьшилась до 20,2%, а в 2022 году она составила уже 12,2%.

Однако все изменилось после 1 квартала 2022 года. С апреля-месяца в Казахстан через системы денежных переводов начали поступать аномальные объемы денег – более 52,5 млрд тенге, что чуть меньше, чем поступило за первые три месяца 2022 года. Значительная часть денег шла именно из России.

В итоге на ее долю в январе-феврале текущего года пришлось 40,7% полученных из-за рубежа средств через СДП.

Сколько денег поступило из России. Инфографика: ranking.kz

Напомним, за весь 2022 год через Казахстан при помощи международных систем денежных переводов прошло порядка 1,8 трлн тенге. Причем основной объем средств составили трансграничные переводы (из одной страны в другую). На переводы внутри Казахстана пришлось лишь 5,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017734-iz-rossii-v-kazahstan-stalo-postupat-bolshe-denezhnyh-perevodov/