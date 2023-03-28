В какие страны переводят деньги из Казахстана за границу

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстан через системы денежных переводов переводятся миллиарды тенге. Однако еще больше средств уходит за границу. О том, в какие страны направляются деньги, рассказали в Национальном банке РК.

За весь 2022 год через Казахстан при помощи систем международных денежных переводов (СМДП) прошло порядка 1,8 трлн тенге. Это сразу на 32,7% больше, чем было в 2021 году.

Впрочем, стоит отметить, что практически весь объем средств, который прошел через СМДП, составляют трансграничные переводы (из одной страны в другую) – 94,7%. На переводы внутри Казахстана пришлось лишь 5,2%.

При этом больше половины средств (57,1%), прошедших через системы денежных переводов, были отправлены из Казахстана. В страну пришло лишь 37,6% от общего объема.

Денежные переводы через СМДП в 2022 году. Инфографика: Национальный банк РК

Самыми популярными странами, куда шел основной денежный поток из Казахстана, стали Грузия (70,9 млрд тенге), Кыргызстан (73,9 млрд тенге), Россия (193,4 млрд тенге), Турция (271,9 млрд тенге) и Узбекистан (290 млрд тенге).

В целом за год, то есть по сравнению с 2021 годом, объем переводов за границу вырос на 2,4%. Средняя сумма, отправленная за рубеж, составила 415 тыс. тенге.

Куда переводят деньги из Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, несмотря на тот факт, что большая часть средств ушла за границу, в 2022 году наблюдался значительный прирост средств, которые пришли через СМДП в Казахстан – сразу в 2,4 раза.

В основном этот рост связан с увеличившимся в 6,8 раза притоком денег из России. Если в 2021 году в Казахстан пришло лишь 53 млрд тенге, то в 2022 году объем полученных из России средств составил целых 360 млрд тенге.

Также заметный рост переводов был зафиксирован из Кыргызстана (2,8 раза) и США (рост на 33%). В Топ-5 популярных стран, откуда шли деньги в Казахстан, также попали Южная Корея и Узбекистан. Средний "чек" составил 413 тыс. тенге.

Откуда переводят деньги в Казахстан. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, одной из причин резкого взлета популярности систем международных денежных переводов в 2022 году могло стать прекращение работы платежных систем Visa и MasterCard в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014331-v-kakie-strany-perevodyat-dengi-iz-kazahstana-za-granitsu/