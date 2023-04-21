Рекорд по скупке золота обновили казахстанцы в марте

Золото. Иллюстративное фото: pixabay.com

В марте наблюдался повышенный спрос на золотые слитки среди казахстанцев. Сколько всего было приобретено этого драгоценного металла, рассказали в Национальном банке РК.

В прошлом году казахстанцы за март скупили рекордное количество золотых слитков – 8 269 штук. Общий вес аффинированного золота составил 167,2 килограмма. Тогда повышенный спрос возник на фоне резких скачков курса валют – стоимость доллара и евро в некоторые моменты превышала 500 тенге.

Спустя год, то есть в марте 2023 года, казахстанцы обновили свой рекорд. Несмотря на то, что слитков было куплено меньше (4 568 штук), их общий вес оказался значительно выше прошлогоднего показателя – 175 килограммов. Общая стоимость купленного золота по текущему курсу превышает 5 млрд тенге.

Для сравнения в феврале текущего года было приобретено всего 2 364 мерных золотых слитка общим весом 79,5 килограмма.

То есть, казахстанцы стали чаще приобретать слитки большего размера. Это подтверждается и данными Нацбанка – доля 100-граммовых золотых слитков в общем объеме проданного драгоценного металла за год увеличилась с 21% до 22%, а у 10-граммовых, наоборот, уменьшилась – с 27% до 26%.

Всего с 2017 года было продано 122 430 золотых слитков общим весом 4,2 тонны:

5-граммовые – 27 547 штук ;

; 10-граммовые – 31 909 штук ;

; 20-граммовые – 23 566 штук ;

; 50-граммовые – 14 190 штук ;

; 100-граммовые – 25 218 штук.

Сколько золота купили казахстанцы. Инфографика: Национальный банк РК

Чаще всего, как отмечают в Нацбанке, золотые слитки приобретают жители Алматы, Астаны и Атырау.

Золото казахстанцы покупают в первую очередь для сохранения своих сбережений и получения дополнительного дохода. Разница между ценой покупки и продажи обычно невелика, поэтому при росте цен можно получить хорошую прибыль. А тот факт, что при возврате слитка деньги можно получить сразу же, делает золото привлекательным инструментом для инвестирования.

Этим активно пользуются многие граждане. По данным Нацбанка, за все время на обратный выкуп принято 20 703 мерных слитка общей массой 526,4 килограмма. По текущему курсу это более 15,2 млрд тенге.

Напомним, в марте также фиксировался рост цен на золото. Стоимость 1 грамма золота в некоторые дни превышала 29 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017688-rekord-po-skupke-zolota-obnovili-kazahstantsy-v-marte/