Рекордное количество золота скупили казахстанцы в марте

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Золото всегда являлось привлекательным инструментом для инвестиций. А недавно “золотая лихорадка” коснулась и казахстанцев, которые массово стали скупать этот драгоценный металл. Сколько золота скупили казахстанцы в марте, узнали журналисты NUR.KZ.

Золото обладает высокой ликвидностью, а еще оно не привязано ни к одной экономике в мире, поэтому этот драгоценный металл всегда был и остается одним из самых привлекательных инструментов для инвестирования.

Март 2022 года отметился не только ускорением инфляции, но и внезапно проснувшимся интересом казахстанцев к инвестированию в золото. Как считают эксперты из Национального банка РК, увеличение продаж этого драгоценного металла связано с ростом заинтересованности населения найти альтернативный способ сохранить свои сбережения в условиях экономической нестабильности.

Сколько золота скупили казахстанцы

Всего за один март 2022 года казахстанцы купили 8 269 мерных слитков общим весом 167,2 кг. Это в 2,9 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тогда было продано всего 2 898 слитков, весом 48,2 кг.

Золотые слитки, которые можно купить казахстанцам, представлены в пяти вариациях: пять, десять, двадцать, пятьдесят и сто грамм. Как отмечают в Нацбанке, самыми популярными среди покупателей являются десятиграммовые золотые слитки. Доля таких слитков от общего объема продаж достигает 27% - 23 390 штук.

Двадцатиграммовые слитки по популярности на втором месте. Всего было продано 18 178 штук, это 21% от общего количества. Замыкают тройку лидеров стограммовые - всего 18 034 штук или 20%.

16 834 слитков было продано весом пять грамм (19%) и 11 095 слитков весом 50 грамм (13%). В основном слитки пользуются спросом у жителей столицы, Алматы и Атырау.

Инфографика: Национальный банк РК

Почему золото популярно у инвесторов

Золото является популярным инструментом для инвестиций не просто так. Для инвесторов очень важна одна особенность этого драгоценного металла - его высокая ликвидность. Разница в ценах между покупкой и продажей невелика, а поэтому, при росте цен на золото можно быстрее получить прибыль с его продажи.

Еще одним фактором популярности золота является то, что банки и другие финансовые организации скупают золотые слитки и выплачивают клиентам деньги сразу же. Это дает свои плоды.

Программа по продаже и выкупу золотых слитков для населения была запущена Нацбанком еще в 2017 году. Всего с момента ее действия был продан 87 531 слиток общим весом 3 тонны. Март же 2022 года показал новый рекорд по количеству проданных слитков.

В данный момент продажей золота занимаются следующие банки:

Halyk Bank;

Евразийский Банк;

Jusan Bank;

Банк ЦентрКредит.

Кроме банков золотом торгуют и некоторые небанковские обменные пункты.

На обратный выкуп было принято 12 367 слитков общей массой 303,3 кг, что составляет 14% от общего объема реализации золотых слитков.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая не только защищает слиток от повреждений, но и позволяет определить, вскрывалась упаковка или нет. Такая упаковка является своеобразным сертификатом качества, поэтому слиток лучше хранить не распаковывая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1966277-rekordnoe-kolichestvo-zolota-skupili-kazahstantsy-v-marte/