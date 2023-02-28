Жители каких городов Казахстана чаще всего покупают золотые слитки

Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Некоторые казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения в золоте. О том, сколько золотых слитков купили жители Казахстана в январе и где они более популярны, рассказали в Национальном банке РК.

Золотые слитки популярны у инвесторов. Они отличаются высокой ликвидностью и не привязаны ни к одной экономике мира. Пользуются они определенным спросом и среди казахстанцев.

Так, по данным Нацбанка, в январе текущего года населением Казахстана было приобретено 2 364 мерных золотых слитка общим весом 79,5 килограмма и стоимостью более 2 млрд тенге по курсу НБРК на 27 февраля.

Всего же с 2017 года, когда в стране началась программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота, банками второго уровня и небанковскими обменными пунктами было продано 115 209 золотых слитков общим весом 3,9 тонны.

Продажи золота в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что значительная часть продаж пришлась на 2022 год – тогда население приобрело почти 38 тыс. золотых слитков общим весом более тонны. В основном они пользуются спросом у жителей Алматы, Астаны и Атырау.

Золотые слитки можно приобрести разным весом – от 5 до 100 граммов. Однако, как отмечают в Нацбанке, особенной популярностью у населения пользуются 10-граммовые слитки – за все время их было куплено 29 723 штуки. Следом идут 5-граммовые – 25 538, а на третьем месте по популярности оказались 20-граммовые – 23 131.

Однако банки не просто продают золотые слитки населению, но и принимают их обратно. Так, с момента начала программы банками и другими обменниками на обратный выкуп было принято 19 228 мерных слитков общей массой 484,6 кг.

Напомним, в феврале стоимость золота резко упала – сразу на 6,5% всего за полторы недели. Произошло это после долгого роста цен в ноябре и декабре, когда стоимость одного грамма золота достигла почти 29 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011083-zhiteli-kakih-gorodov-kazahstana-chasche-vsego-pokupayut-zolotye-slitki/