Билеты в кино подорожали для казахстанцев

Просмотр фильма в кинотеатре. Инфографика: pexels.com

В 2022 году в Казахстане выросли в цене не только продукты питания и непродовольственные товары. Заметно подорожала и сфера развлечений, в частности, услуги кинотеатров. Насколько кино стало дороже для казахстанцев, рассказали аналитики Ranking.

В текущем году многие услуги для казахстанцев стали дороже. За год рост цен в этой сфере достиг 13,5%. Подорожание коснулось также и развлекательного сектора, в том числе киноиндустрии.

С января по июнь текущего года объем услуг по производству кино, телевизионных программ, а также музыкальных записей и прочего развлекательного контента в Казахстане составил 23,4 млрд тенге.

Как отмечают аналитики, в денежном выражении это на 10,5% больше, чем было годом ранее. Если же рассматривать по объему готового контента, то здесь рост составил лишь 1,6%.

Другими словами, развлекательного контента было выпущено ненамного больше, однако стоил он намного дороже.

Объем услуг по кинопроизводству. Инфографика: ranking.kz

Если рассматривать именно кино, то это самая дорогостоящая сфера. Почти половина услуг (44,5%) в секторе пришлась непосредственно на показы кинофильмов. В денежном выражении это составляет порядка 10,4 млрд тенге, что в 3,2 раза больше, чем было годом ранее.

Еще 35,8% от общего объема составили услуги по производству фильмов и программ, что в стоимостном выражении составляет 8,4 млрд тенге. Стоит отметить, что этот показатель на 29,9% меньше прошлогоднего.

Сфера услуг по распространению фильмов и телепрограмм также просела на 26,7% за год – здесь было заработано лишь 4,2 млрд тенге.

Объем услуг в сфере производства кино и другого контента. Инфографика: ranking.kz

На этом фоне само кино за год стало заметно дороже для казахстанцев. Так, услуги кинотеатров по итогам октября текущего года подорожали на 10,1% за год.

Сильнее всего рост цен на билеты ударил по карманам жителей Акмолинской области – сразу на 50%. Следом идут Актюбинская (кино стало дороже на 20,3%) и Туркестанская (на 18,2%) области.

Для алматинцев билеты за год подорожали на 8,7%, а для астанчан – на 9,2%. В третьем городе страны, Шымкенте, цены, наоборот, заметно снизились – на 2,8%.

В Мангистауской области стоимость билетов и вовсе не изменилась.

Как подорожали билеты в кино. Инфографика: ranking.kz

Важно отметить, что стоимость билета на один и тот же фильм может сильно отличаться не только от региона к региону – она разнится даже в зависимости от сети кинотеатров. Ранее на эту тему мы проводили собственное исследование и выяснили, что разница в цене иногда даже может покрыть стоимость еще одного билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997061-bilety-v-kino-podorozhali-dlya-kazahstantsev/