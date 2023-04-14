Продажи новых авто выросли более чем в 1,5 раза в Казахстане

Женщина в автосалоне. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

Казахстанский авторынок выходит из кризиса и показывает уверенный рост. О производстве новых машин и продажах в автосалонах страны, рассказали аналитики EnergyProm.

В 2022 году в стране было произведено 113,9 тыс. транспортных средств всех типов. Как отмечают аналитики, это сразу на 21,8% больше, чем было годом ранее. Из всех произведенных транспортных средств непосредственно на легковые автомобили пришлось 103,3 тыс. – на 28,1% больше.

В 2023 году эта тенденция продолжилась и за первые 2 месяца в стране произвели 19,5 тыс. транспортных средств всех видов (рост – 36,7%), из которых порядка 17,5 тыс. были "легковушками" (рост – 41,3%)

Производство новых автомобилей. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост был зафиксирован и в сфере продаж. Казахстан оказался одной из немногих стран мира, где реализация новых авто не ушли "в минус". За весь 2022 год автосалоны продали 123,8 тыс. новых автомобилей – на 5,3% больше, чем в 2021 году.

В текущем году продажи выросли еще сильнее. За два месяца автосалоны реализовали 37,3 тыс. новых машин – это сразу на 66,7% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года. В январе было продано 10,4 тыс. новых автомобилей, в феврале – 13,2 тыс., а в марте – уже 13,7 тыс. авто.

Продажи новых автомобилей. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что на рынке Казахстана также появились новые игроки. Ими оказались китайские производители, которые уверенно занимают новые позиции и уже вошли в топ-10 самых популярных марок автомобилей у казахстанцев.

Как отмечают аналитики, доля китайских брендов в продажах за январь-март достигла 17,7%, против 5,9% в аналогичном периоде 2022 года. Впрочем, на этом фоне также активизировались другие бренды.

Популярные марки автомобилей. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно сделать вывод, что казахстанский авторынок успешно пережил кризисное время, когда во всем мире наблюдались перебои с поставками и нехватка полупроводников, и сейчас лишь увеличивает свои показатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016787-prodazhi-novyh-avto-vyrosli-bolee-chem-v-15-raza-v-kazahstane/