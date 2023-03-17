В каком регионе Казахстана сильнее всего подорожала еда

Продуктовая корзина и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале месячная инфляция в Казахстане ускорилась. Однако не везде рост цен оказался одинаковым. В каком регионе страны сильнее всего подорожали товары и услуги, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам февраля годовая инфляция в стране достигла рекордных 21,3%. Ускорилась и месячная – 1,3% против 1,1% в январе.

Однако в ряде регионов она оказалась гораздо выше. Так, по данным Нацбанка, самый сильный рост цен в феврале был зафиксирован в Алматинской области – сразу 1,8% за месяц. Это почти в пять раз выше среднестатистического февральского показателя за последние пять лет.

Высокой месячной инфляцией также отличились Карагандинская (1,7%), Туркестанская и Улытауская (по 1,6%), Костанайская и Павлодарская (по 1,5%), а также Мангистауская (1,4%) области.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Что касается годовой инфляции, то выше всего она оказалась в Мангистауская область – 25,1%. На втором месте расположилась Астана с показателем в 23,5%, а замыкает тройку лидеров Акмолинская область – 22,4%.

В Алматы и Шымкенте годовой рост цен составил 20,7% и 20,8% соответственно. А самый низкий показатель был зафиксирован в Алматинской области – всего 19,3%.

Инфляция в регионах. Инфографика: Национальный банк РК

Сильнее всего в стране подорожали продовольственные товары – на 26,2% за год. Самая высокая продовольственная инфляция также наблюдалась в Мангистауской области – сразу 32,1%. Второе место занял Шымкент – 28,6%, а на третьем расположилась Туркестанская область – 27,9%.

В Алматы и Астане годовой рост цен на продовольственные товары оказался заметно ниже – 24,6% и 26,5% соответственно.

Что касается непродовольственной инфляции, то по итогам февраля она составила 20,5%. Астана отличилась самым высоким показателем – сразу 31,3%.

На втором месте оказалась Восточно-Казахстанская область (22,5%), а на третьем – Северо-Казахстанская (21,4%). В Алматы и Шымкенте рост цен на непродовольственные товары оказался ниже средних значений – всего 19,4% и 19,7% соответственно.

А вот в сфере платных услуг первое место у Акмолинской области. Здесь цены выросли сразу на 20,2%, против 15% в среднем по стране.

Следом идут Мангистауская (19,9%) и Улытауская (18,5%) области. Крупнейшие города страны не отличились высокими показателям: Алматы – 16,9%, Астана – 12,6%, а Шымкент – 11,2%.

Инфляция в регионах. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что цены не стоят на месте. Так, например, стало известно, что только за последнюю неделю, то есть с 7 по 14 марта, некоторые социально значимые продовольственные товары успели заметно подорожать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013307-v-kakom-regione-kazahstana-silnee-vsego-podorozhala-eda/