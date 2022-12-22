Золото сильно подорожало в Казахстане

Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на золото в Казахстане начали стремительно расти. О том, почему драгоценный металл подорожал и сколько он сейчас стоит, рассказали аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub.

Ранее мы рассказывали о том, что украшения из золота, в том числе обручальные кольца, сильно подорожали в Казахстане. Как оказалось, рост цен затронул и сам драгоценный металл.

Как отмечают аналитики, всего за последние полтора месяца золото подорожало сразу на 12,8%.

Еще 4 ноября один грамм драгоценного металла стоил 24,2 тыс. тенге, что являлось минимумом с октября 2021 года. К 21 декабря его официальная стоимость выросла до 27 247,9 тенге - это максимум за последние четыре месяца.

Цены на золото начали расти. Инфографика: Data Hub

Почему дорожает золото

Главным фактором подорожания аналитики называют мировой рост цен на золото, который происходит на фоне ослабления доллара, падения рынков и напряженной геополитической обстановки.

В такой ситуации золото выступает в качестве надежного инструмента для инвестирования и защиты своих сбережений, поэтому спрос на него начал расти.

Другими словами, инвесторы стараются сохранить свои деньги и скупают золото, тем самым подталкивая мировые цены на него вверх.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2002566-zoloto-silno-podorozhalo-v-kazahstane/