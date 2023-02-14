Цены на золото резко снизились в Казахстане

Золотые слитки и монеты. Иллюстративное фото: Anthony Bradshaw/Getty Images

Золото является одним из самых надежных инструментов для инвестиций. Однако, как показывает практика, резкое падение цен может коснуться и его. Как изменилась стоимость этого драгоценного металла, читайте в материале NUR.KZ.

В конце 2022 года в Казахстане наблюдался рост цен на золото – драгметалл, который очень популярен у инвесторов. С ноября до середины декабря цены на золото выросли на 12,8% – с 24,2 тыс. тенге до 27,2 тыс. тенге за грамм, что стало максимальным значением за предыдущие четыре месяца.

К февралю 2023 года стоимость драгоценного металла, по данным Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, достигла своего пика – официальная цена одного грамма превышала 28,9 тыс. тенге.

Однако теперь началась обратная тенденция. Вслед за резким ростом цен также внезапно начался их обвал. Как отмечают аналитики, всего за полторы недели золото потеряло в цене 6,5%.

По состоянию на 13 февраля один грамм драгоценного металла стоит примерно 27 тыс. тенге – это минимальное значение для текущего года.

Цены на золото падают. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Напомним, по итогам 2022 года жители Казахстана скупили почти 38 тыс. золотых слитков, чей общий вес превысил тонну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009323-tseny-na-zoloto-rezko-snizilis-v-kazahstane/