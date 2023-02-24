Выплаты какого размера получили дети из малообеспеченных семей в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рамках адресной социальной помощи (АСП) детям из малообеспеченных семей ранее полагался гарантированный соцпакет, от которого в новом году отказались в пользу дополнительных денежных выплат. Сколько детей уже были ими охвачены, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Каждая малообеспеченная семья в Казахстане, среднедушевой доход которой на каждого члена ниже 70% от регионального прожиточного минимума, может рассчитывать на получение адресной социальной помощи от государства.

Как сообщили в Минтруда, по состоянию на 1 февраля 2023 года АСП была назначена 350,4 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге.

При этом в новом году было решено отказаться от гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей в пользу дополнительных денежных выплат. В связи с этим в январе текущего года им уже была назначена денежная выплата.

По данным ведомства, этими выплатами было охвачено 106,4 тыс. детей дошкольного возраста – от 1 до 6 лет. Все они дополнительно получили по 1,5 МРП, или по 5 175 тенге к основной выплате АСП.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, в акимат сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства.

Адресная социальная помощь также входит в список выплат, которые могут быть назначены автоматически.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010741-skolko-detey-poluchili-dopolnitelnuyu-vyplatu-asp-v-kazahstane/