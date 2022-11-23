Молоко продолжает дорожать в Казахстане

Бутылка молока. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Многие товары и услуги в текущем году сильно выросли в цене. Подорожало также и молоко. О том, где в Казахстане был зафиксирован самый сильный рост цен, рассказали аналитики EnergyProm.

По итогам октября 2022 года инфляция в Казахстане достигла 18,8%, при этом годовой рост цен на продовольственные товары вообще составил 23,1%. На этом фоне отличилась молочная продукция, которая подорожала значительно сильнее среднего показателя.

Стоит отметить, что о росте цен на молоко мы рассказывали и ранее.

Причем произошло это на фоне достаточно высокого уровня собственного производства. Так, в текущем году местные компании обеспечили спрос на обработанное жидкое молоко и сливки на 96%.

У сливочного масла этот показатель несколько ниже, но все равно находится на достаточно высоком уровне – 75,1%. Исключением стали только сыры и творог – спрос на них отечественные компании смогли обеспечить лишь на 53,2%.

Насколько обеспечен спрос на молочную продукцию в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Всего с января по октябрь в стране было произведено 472,5 тыс. тонн сливок и обработанного жидкого молока, 191,7 тыс. тонн йогурта и других кисломолочных продуктов, 30,5 тыс. тонн сыров и творога, 20,9 тыс. тонн сливочного масла и спредов, 7 тыс. тонн сгущенного молока и сливок, а также 2,4 тыс. тонн шубата.

Стоит отметить, что в стране также выросло производство молока в твердой форме и кумыса – на 16,3% за год до 6,8 тыс. тонн и на 6,7% до 1,3 тыс. тонн соответственно.

В целом производство молочных продуктов в Казахстане по итогам января-октября текущего года достигло 396 млрд тенге. Это на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Производство молочной продукции. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, вырос не только стоимостный показатель производства. В стране заметно подорожала и сама продукция.

Так, по итогам октября текущего года цены на молочные продукты в Казахстане увеличились на 28,2% за год. При этом отдельные категории товаров подорожали заметно сильнее. Например, стоимость питьевого молока выросла на 28,3%, а консервированного - вообще на 39,2%.

Кисломолочные продукты в среднем подорожали на 29,2%. В отдельных категориях рост цен оказался следующим:

йогурт – вырос в цене на 36,5% ;

; кефир – на 19,7% ;

; сметана – на 33,6% ;

; творог – на 14,8% ;

; твердый сыр – на 31,4%.

Если рассматривать рост цен по регионам, то окажется, что сильнее всего он ударил по карманам жителей Мангистауской области – здесь «молочка» подорожала на 42,2% за год. Также высокими темпами роста отличились Карагандинская область (цены выросли на 31,6%) и Шымкент (на 31,3%).

В Алматы рост цен составил 29,1%, а самый низкий прирост был зафиксирован в Астане – 22,9% за год.

Как изменились цены на молочную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что в этом году также был зафиксирован рост цен на всю популярную мясную продукцию. Ранее мы рассказывали о том, что ее стоимость за год выросла на 15,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998594-moloko-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/