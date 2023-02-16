Покупательная способность зарплат падает во всем мире

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рекордная инфляция наблюдается во многих странах. Вместе с ростом цен на товары и услуги неизбежно падает и благосостояние людей. Как сильно снизилась покупательная способность заработных плат в мире, рассказали аналитики ranking.kz.

В 2022 году мир накрыла рекордная инфляция. В многих странах ее темпы достигли двухзначных показателей, Это произошло и в Казахстане, где цены на товары и услуги по итогам января 2023 года выросли на 20,7% за год.

Однако эта ситуация опасна не только ростом цен. Дело в том, что многие сферы мировой экономики не могут увеличивать размер заработной платы настолько, чтобы обогнать рекордную инфляцию. В связи с этим неизбежно падает покупательная способность зарплат, а вместе с ней и благосостояние жителей.

Стоит отметить, что рост зарплат начал замедляться еще до 2022 года. Как отмечают аналитики, если в 2019 году среднегодовой рост реальной месячной заработной платы в мире составил 2%, то в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавируса, он снизился до 1,5%.

Как считают эксперты, такое незначительное снижение связано с тем, что пандемия в первую очередь ударила по работникам, занятым в сферах с низкой оплатой труда, а сотрудники со средними и высокими зарплатами смогли сохранить свои рабочие места.

В 2021 году рост реальной зарплаты ускорился до 1,8%, но это продолжалось недолго – уже в первом полугодии 2022 года среднемировая реальная заработная плата уменьшилась на 0,9%. Если из статистики исключить Китай, то падение составит уже 1,4%.

Как растет реальная зарплата в мире. Инфографика: ranking.kz

Что касается отдельных регионов, то сильнее всего от инфляции в этом плане пострадала Восточная Европа. Здесь реальная зарплата всего за полгода сократилась сразу на 3,3%.

Следом идет Северная Америка, где на уменьшение покупательной способности повлияла инфляция, а также то, что после пандемии на рынок вернулись низкооплачиваемые рабочие. Снижение здесь составило 3,2%.

В Северной, Южной и Западной Европе реальная зарплата снизилась на 1,9%. В это же время в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна снижение составило 1,7%, а в Африке – 0,5%.

Намного лучше справились с инфляцией страны Азии. Так, например, в Центральной и Западной Азии, наоборот, реальные зарплаты выросли на 2,5%. Отметились положительной динамикой и Арабские страны, где рост составил 1,2%.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то здесь был зафиксирован рост на 1,3%, однако, если из статистики убрать Китай, то этот показатель снизится до 0,7%.

Как растут реальные зарплаты в мире. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что и в Казахстане, несмотря на общую положительную динамику для Центральной Азии, некоторые секторы экономики тоже столкнулись со снижением покупательной способности заработных плат. Так, например, это произошло со сферами образования и продажи недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009664-pokupatelnaya-sposobnost-zarplat-padaet-vo-vsem-mire/