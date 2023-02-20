В два раза снизились позиции Казахстана в рейтинге лучших паспортов мира

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Привлекательность гражданства той или иной страны зависит от преимуществ, которые оно предлагает владельцу паспорта. Одним из них является возможность посетить другие страны. О том, почему позиции Казахстана ухудшились в 2023 году, читайте в материале NUR.KZ.

Рейтинг лучших паспортов мира ежегодно публикуется различными исследовательскими организациями. Они учитывают возможности обладателя гражданства той или иной страны на беспрепятственное посещение других государств.

Так, в 2022 году Казахстан занял 56 место из 97 по данным Passport Index.

Однако исследование от VisaGuide.World показало, что в январе 2023 года рейтинг паспорта гражданина РК оказался заметно ниже.

Лучшие паспорта мира

Исследование использует собственную оценку значимости пункта назначения (DSS) – присваивается каждой стране путем объединения множества факторов.

Он включает в себя требования о въезде, установленные странами назначения для держателя паспорта, а также уровень валового внутреннего продукта (ВВП), индексы власти, туризма, безопасности и человеческого развития самого государства, которому принадлежит гражданин.

Билеты на самолет. Иллюстративное фото: freepik.com

Поэтому показатель DSS придает каждому паспорту уникальную ценность. Так, лидерами по данному критерию стали:

Япония – набрала 90,28 балла. Ее граждане могут посетить 142 страны без визы и всего 28 с визами, еще по 9 направлениям требуется электронная виза, а в 42 нужна виза по прибытию;

Сингапур – 90,01 балла по DSS с возможностью посетить без визы 149 стран, в одну страну можно попасть без паспорта, 35 направлений доступны по визе по прибытию, а требуют наличия визы 26 государств;

Италия – набрала 88,28 балла. Итальянцы могут без виз посетить 100 стран (45 вовсе без паспорта). Как и в других последующих странах в топ-5, запрет на безвизовое посещение установлен лишь по 28 направлениям, а визу по прибытию оформляют в 34 государствах;

Финляндия – 107 стран открыты для посещения без визы и еще 37 направлений можно посетить без паспорта, а по рейтингу присвоено 88,18 балла;

Германия – 84 страны можно посетить без визы, а без паспорта доступно 51 государство. В целом документ этой страны набрал 88,17 балла.

То есть, как видно из списка лидеров, на рейтинг влияет не только количество безвизовых направлений, но и в целом привлекательность самой страны и паспорта для человека.

Позиции нашей страны

На январь 2023 года Казахстан набрал в рейтинге всего 33,97 балла. В результате страна заняла 111 позицию, согласно VisaGuide Passport Index. Это в два раза ниже (56 место) данных по другому исследованию за 2022 год.

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы могут посетить:

без паспорта – имея только удостоверение личности, можно попасть в Албанию, Кыргызстан и Россию;

без визы – 38 стран из разных регионов, включая Южную Америку, Юго-Восточную и Восточную Азию (включая Южную Корею), Ближний Восток (включая ОАЭ) и СНГ;

виза по прибытию – она ставится в паспорт при прибытии в страну назначения, такие условия предусмотрены в 38 государствах (включая Египет, Мальдивы, Сейшелы, Саудовскую Аравию и Таиланд);

только по визе – такие ограничения имеют 133 страны, включая европейские и США, для которых визу нужно получать в посольстве или консульстве;

с электронной визой – перед посещением 17 стран (включая Австралию, Сингапур, Индию и Вьетнам) нужно предварительно подать заявление на получение визы онлайн, а ответ поступит в электронном виде (его нужно лишь распечатать и хранить у себя во время путешествия).

Таким образом, с учетом списка доступных стран, безопасности путешествия и уровня социально-экономического развития самого государства паспорт гражданина Казахстана оказался на 111 месте.

Напомним, что ранее сообщалось о планах установить безвизовый режим со странами ЕС и других регионов мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010010-v-dva-raza-snizilis-pozitsii-kazahstana-v-reytinge-luchshih-pasportov-mira/