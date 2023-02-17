Мобильный интернет подешевел в Казахстане, заявили аналитики

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан попал в рейтинг стран с самым дешевым мобильным интернетом. Во сколько обходится один гигабайт интернет-трафика казахстанцам и жителям других стран рассказали аналитики ranking.kz.

Мобильным интернетом пользуются миллионы людей по всему миру. Сейчас он стал таким же необходимым благом как, например, электричество. В связи с этим одним из важнейших вопросов для потребителей является стоимость интернет-трафика.

Казахстан отличился дешевизной мобильного интернета

По данным аналитиков, самый дешевый мобильный интернет в мире в 2022 году "продавали" в Израиле – всего 0,04 доллара за гигабайт трафика. На втором и третьем местах оказались Италия (0,12 доллара) и Сан-Марино (0,14 доллара).

Казахстан в этом рейтинге расположился на 11 месте (0,37 доллара), разделив свою позицию с Гаити и Узбекистаном. Среди стран СНГ лучшие показатели были зафиксированы у Молдовы (0,26 доллара) и Кыргызстана (0,17 доллара).

Россия и Украина в свою очередь оказались странами не с самым дешевым интернет-трафиком. В этих странах за гигабайт приходилось платить в среднем по 0,48 и 0,43 доллара соответственно.

Стоимость мобильного интернета. Инфографика: ranking.kz

Дороже всего мобильный интернет обходится жителям Острова Святой Елены – 41,06 доллара за один гигабайт (более 18 тыс. тенге по текущему курсу). На Фолклендских островах стоимость трафика составила 38,45 доллара за гигабайт, а в Сан-Томе и Принсипи – 29,49 доллара.

В США за гигабайт мобильного интернет-трафика приходилось платить около 5,62 доллара, а в Греции – 5,3 доллара.

Подешевел ли интернет в Казахстане

Как отмечают аналитики, Казахстан отличился не только относительно дешевым интернетом, но и тем, что за год он заметно подешевел. Так, в 2021 году стоимость одного гигабайта в среднем составляла 0,59 доллара, а теперь – 0,37 доллара.

Сколько стоит мобильный интернет в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

При этом казахстанцы платят за гигабайты в тенге, поэтому на разницу в стоимости интернета в казахстанской и американской валютах мог повлиять сильный рост курса доллара в 2022 году.

Так, в 2021 году среднегодовой курс доллара, согласно данным Национального банка РК, составлял 426 тенге. Это значит, что один гигабайт интернет-трафика стоил в среднем около 251 тенге.

А в 2022 году средний курс американской валюты вырос до 461 тенге, а это уже 171 тенге за один гигабайт трафика.

Таким образом, по мировым меркам мобильный интернет в Казахстане по-прежнему остается дешевым. Особенно если учитывать тот факт, что чем больше территория страны, тем дороже себестоимость мобильной связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009813-mobilnyy-internet-podeshevel-v-kazahstane-zayavili-analitiki/