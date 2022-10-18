Сколько стоит гигабайт интернет-трафика у казахстанских операторов сотовой сети

Смартфон и монеты. Иллюстративное фото: kirisa99/Getty Images

Мобильным интернетом многие казахстанцы сейчас пользуются чаще, чем обычными звонками и SMS-сообщениями. Поэтому объем и стоимость входящего в тариф интернет-трафика имеют большое значение для абонентов. Сколько стоит один гигабайт у казахстанских сотовых операторов, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

В последние годы популярность мобильного интернета среди населения Казахстана резко возросла. В том числе этому послужила пандемия коронавируса, когда казахстанцы узнали что такое “удаленка”, активно работая и обучаясь из дома посредством различных интернет-платформ.

Немаловажную роль в росте потребляемого населением интернет-трафика также сыграло развитие технологий - с помощью различных мобильных приложений теперь можно созваниваться, отправлять друг другу не только звуковые, но и текстовые, визуальные и видеосообщения.

То есть стандартные звонки и SMS-сообщения ушли далеко на задний план. А операторы мобильной связи стали привлекать абонентов различными тарифными планами, главной составляющей которых являются пакеты с гигабайтами (ГБ).

В рамках очередного рейтинга мы и узнали стоимость одного гигабайта у разных операторов.

Для сравнения мы взяли похожие тарифные линейки, в рамках которых можно обменивать минуты для звонков вне сети или SMS-сообщения на гигабайты интернет-трафика и наоборот.

“Курс” обмена у всех стандартный - 1 ГБ равен 10 минутам звонков вне сети или 50 SMS-сообщениям внутри сети.

Подобные тарифы на данный момент предоставляют следующие операторы сотовой сети: Activ, Beeline и Tele2.

Данные об их стоимости мы узнали на официальных сайтах операторов 18 октября 2022 года.

1. Activ

Одна из тарифных линеек данного оператора мобильной связи, которая позволяет обменивать между собой ресурсы, называется “Реактив”. Мы рассмотрим наполнение первых трех пакетов.

Самый маленький из них включает в себя 6 гигабайтов интернет-трафика, 60 минут звонков абонентам вне сети Activ и Kcell, а также 100 SMS-сообщений внутри сети. Если посчитать все эти ресурсы только в гигабайтах по вышеуказанному “курсу”, то их получается 14.

Стоимость тарифа составляет 2 590 тенге за месяц, то есть 185 тенге за 1 ГБ.

Смартфон и купюры тенге. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

Более объемный тариф стоимостью 3 290 тенге дает доступ к 12 гигабайтам, 110 минутам и 100 сообщениям. Всего получается 25 ГБ, стоимость которых составляет 132 тенге за единицу.

И третий взятый нами пакет включает 17 гигабайтов, 210 минут и 100 SMS - 40 ГБ в перерасчете на интернет-трафик. Стоимость тарифа составляет 3 990 тенге или 100 тенге за гигабайт.

Здесь и далее мы не учитывали акционные и бонусные ресурсы.

2. Tele2

У данного оператора сотовой сети подобная линейка тарифов называется “Твои правила”. Она включает в себя три пакета.

Первый тариф за 2 490 тенге дает абоненту 6 гигабайтов интернет-трафика и 50 минут звонков вне сети Tele2 и Altel. Если посчитать только в ГБ, то их получается 11. То есть один стоит 227 тенге.

Средний пакет включает в себя 12 гигабайтов и 100 минут, что в перерасчете на интернет-трафик равно 22 ГБ. Стоимость тарифа составляет 3 190 тенге, а одной единицы интернет-трафика - 145 тенге.

Самый большой тариф в линейке стоимостью 3 890 тенге содержит 17 гигабайтов и 200 минут, или всего 37 ГБ, каждый из которых стоит 105 тенге.

3. Beeline

Одна из действующих тарифных линеек данного сотового оператора, в рамках которой можно делать обмен ресурсов, называется “Супер”. Мы также рассмотрим наполнение первых трех пакетов.

Первый из них включает 7 гигабайтов интернет-трафика и 60 минут звонков абонентам других операторов сотовой сети - 13 ГБ в перерасчете по вышеуказанному "курсу".

Стоимость пакета составляет 3 190 тенге, то есть 245 тенге за гигабайт.

Второй пакет за 3 990 тенге содержит 13 гигабайтов и 110 минут. Если считать только в ГБ, то их получается 24. То есть стоимость одного составляет 166 тенге.

Следующий тариф предоставляет абоненту 18 гигабайт и 210 минут, то есть всего 39 ГБ. Стоимость пакета - 4 990 тенге. Один гигабайт в результате стоит 128 тенге.

Ресйтиг операторов сотовой сети по стоимости одного гигабайта. Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что в рамках подобных тарифов некоторые операторы не позволяют обменять все полностью ресурсы в какой-то один. То есть, например, при обмене звонков и интернет-трафика должно остаться минимум 10 минут или один гигабайт. Сообщения, как правило, можно обменять полностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1993180-skolko-stoit-gigabayt-internet-trafika-u-kazahstanskih-operatorov-sotovoy-seti/