Сенатор: Вопрос переселения с юга на север Казахстана имеет важное политическое значение

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Вопрос переселения граждан из трудоизбыточного юга на трудодефицитный север Казахстана очень актуален и имеет важное политическое, экономическое, социальное и культурное значение, считает депутат сената Ерик Султанов, передает NUR.KZ.

Согласно сообщению пресс-службы верхней палаты парламента, сенаторы-члены депутатской группы «Өңір» Ерик Султанов и Алимжан Куртаев в рамках подготовки к заседанию по рассмотрению вопросов переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны провели совещание в Северо-Казахстанской области.

Участие во встрече приняли аким области Кумар Аксакалов, представители местных исполнительных органов, общественности, депутаты маслихата и сельхозтоваропроизводители. В ходе совещания был обсужден ряд ключевых вопросов. В частности, особое внимание сенаторами было уделено проблемам, возникающим в ходе реализации программы переселения.

«Переселенцев особенно волнуют такие вопросы, как увеличение количества квот, выделение земельных участков для сельскохозяйственных нужд, предоставление кредитных каникул. Поэтому мы сегодня активно обсуждаем эти темы с центральными государственными органами, чтобы выработать по ним конкретные решения», - отметил Куртаев.

Также участники совещания обсуждали возможности реализации в Северо-Казахстанской области пилотного проекта «Асар» по переселению кандасов с юга на север страны. Данный проект реализуется Всемирной ассоциацией казахов с 2018 года при непосредственном участии первого заместителя председателя этой ассоциации Заутбека Турисбекова.

В сообщении указывается, что успешная реализация проекта «Асар» уже позволила переселить с Узбекистана более 25 тысяч кандасов с созданием для них всех необходимых условий в Шымкенте. Теперь же данный масштабный проект активно реализуется в Аршалинском районе Акмолинской области, где кандасы за счет своих средств ведут строительство 1 282 типовых коттеджей для 8 тысяч человек. Такую же инициативу готовы реализовать и в Северо-Казахстанской области.

«Сегодня мы привезли список из 1 861 семьи или 6 549 человек, готовых переселиться с юга на север страны и приступить к строительству домов за счет собственных средств. Но им нужна поддержка в виде предоставления земельных участков с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой», - отметил в своем выступлении Турисбеков.

Итоги совещания подвел Султанов. По его словам, «вопрос переселения очень актуален и имеет важное политическое, экономическое, социальное и культурное значение».

«Уверен, что активное взаимодействие законодательной и исполнительной власти позволит выработать конкретные подходы по решению проблем в этом направлении», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942384-senator-vopros-pereseleniya-s-yuga-na-sever-kazahstana-imeet-vazhnoe-politicheskoe-znachenie/