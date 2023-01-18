Натуральные соки сильно подорожали в Казахстане

В Казахстане производство фруктовых и овощных соков за последние десять лет сильно упало. Цены на этом фоне, наоборот, растут вверх. О том, на сколько в стране подорожали натуральные соки, рассказали аналитики EnergyProm.
За весь 2022 год в Казахстане было произведено порядка 65,4 млн литров овощных и фруктовых соков. Это на 7,2% больше, чем в 2021 году, но почти в три раза меньше, чем десять лет назад. В 2012 году объем производства достигал 168,3 млн литров.
В основном в 2022 году казахстанские компании производили фруктовые соки. На апельсиновые пришлось 26,9 млн литров, на яблочные – 14,7 млн литров. Также в стране произвели 1,8 млн литров ананасового сока и 14,3 млн литров смеси фруктовых соков. На другие вкусы пришлось 4,1 млн литров.
Снижение объемов производства натуральных соков на протяжении многих лет сопровождалось ростом цен на них. Так, только за один декабрь 2022 года стоимость фруктовых и овощных соков выросла на 1,7%.
В марте и апреле этого же года наблюдался самый большой месячный прирост цен – на 3,6% и 3,5% соответственно.
За весь 2022 год рост цен составил рекордные 28,1%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял лишь 8,9%, а предыдущий рекорд был зафиксирован в далеком 2015 году – тогда цены выросли на 16,8%.
В годовой динамике заметнее всего подорожали овощные соки – сразу на 31,1% в среднем по стране.
Если рассматривать рост цен на них в разрезе регионов, то сильнее всего он ударил по карманам жителей Западно-Казахстанской области – здесь соки подорожали сразу на 53,3% за год. Следом идут Атырауская и Туркестанская области – на 42,8% и 42,6% соответственно.
Также сильный прирост цен был зафиксирован в Кызылординской области (на 40,5%) и в Астане (на 39%).
Фруктовые соки в среднем по стране подорожали на 27,9% за год. Самый высокий рост цен был зафиксирован в Кызылординской (на 45,3%), Жетысуской (на 41,3%), Акмолинской (на 38,2%), Абайской (на 33,5%) и Атырауской (на 32,3%) областях.
Стоит отметить, что в 2022 году не только фруктовые и овощные соки сильно подорожали в Казахстане. По итогам декабря инфляция в стране достигла рекордных 20,3%. Сильно выросли цены и на сахар, который активно используется при производстве многих напитков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005787-naturalnye-soki-silno-podorozhali-v-kazahstane/