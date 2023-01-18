Натуральные соки сильно подорожали в Казахстане

Апельсиновый сок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане производство фруктовых и овощных соков за последние десять лет сильно упало. Цены на этом фоне, наоборот, растут вверх. О том, на сколько в стране подорожали натуральные соки, рассказали аналитики EnergyProm.

За весь 2022 год в Казахстане было произведено порядка 65,4 млн литров овощных и фруктовых соков. Это на 7,2% больше, чем в 2021 году, но почти в три раза меньше, чем десять лет назад. В 2012 году объем производства достигал 168,3 млн литров.

Производство натуральных соков в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В основном в 2022 году казахстанские компании производили фруктовые соки. На апельсиновые пришлось 26,9 млн литров, на яблочные – 14,7 млн литров. Также в стране произвели 1,8 млн литров ананасового сока и 14,3 млн литров смеси фруктовых соков. На другие вкусы пришлось 4,1 млн литров.

Производство соков в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Снижение объемов производства натуральных соков на протяжении многих лет сопровождалось ростом цен на них. Так, только за один декабрь 2022 года стоимость фруктовых и овощных соков выросла на 1,7%.

В марте и апреле этого же года наблюдался самый большой месячный прирост цен – на 3,6% и 3,5% соответственно.

Как росли цены на соки в 2022 году. Инфографика: energyprom.kz

За весь 2022 год рост цен составил рекордные 28,1%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял лишь 8,9%, а предыдущий рекорд был зафиксирован в далеком 2015 году – тогда цены выросли на 16,8%.

Как росли цены на соки на протяжении 10 лет. Инфографика: energyprom.kz

В годовой динамике заметнее всего подорожали овощные соки – сразу на 31,1% в среднем по стране.

Если рассматривать рост цен на них в разрезе регионов, то сильнее всего он ударил по карманам жителей Западно-Казахстанской области – здесь соки подорожали сразу на 53,3% за год. Следом идут Атырауская и Туркестанская области – на 42,8% и 42,6% соответственно.

Также сильный прирост цен был зафиксирован в Кызылординской области (на 40,5%) и в Астане (на 39%).

Фруктовые соки в среднем по стране подорожали на 27,9% за год. Самый высокий рост цен был зафиксирован в Кызылординской (на 45,3%), Жетысуской (на 41,3%), Акмолинской (на 38,2%), Абайской (на 33,5%) и Атырауской (на 32,3%) областях.

Как росли цены на соки в 2022 году. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в 2022 году не только фруктовые и овощные соки сильно подорожали в Казахстане. По итогам декабря инфляция в стране достигла рекордных 20,3%. Сильно выросли цены и на сахар, который активно используется при производстве многих напитков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005787-naturalnye-soki-silno-podorozhali-v-kazahstane/