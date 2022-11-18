Цены на яйца сильно выросли в Казахстане за прошедший месяц

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие товары и услуги в Казахстане в 2022 году сильно выросли в цене. В том числе подорожали и куриные яйца, стоимость которых особенно сильно увеличилась в прошедшем октябре. На это обратили внимание аналитики EnergyProm.

По итогам октября инфляция в Казахстане достигла рекордных 18,8%. Многие продукты питания и непродовольственные товары сильно подорожали, даже несмотря на тот факт, что их производство внутри страны заметно выросло.

Так, например, произошло с мясной продукцией, которая за год выросла в цене на 15,9%.

Похожая картина наблюдается и с куриными яйцами. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2022 года их производство в Казахстане составило 3,8 млрд штук – это на 5,3% больше, чем годом ранее.

В разрезе регионов лидирует Северо-Казахстанская область – здесь было произведено 559,9 млн яиц, что на 40,7% больше, чем было в 2021 году.

Также в тройке лидеров оказались Акмолинская (555,5 млн яиц) и Карагандинская (472,9 млн яиц) области.

Производство яиц в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

По итогам восьми месяцев текущего года местные компании обеспечили спрос на свежие яйца в скорлупе на 96,3% против 94,4% годом ранее.

На импорт пришлось лишь 3,7% ресурсов. В страну с начала года было завезено всего 130,8 млн яиц – это на 30,9% меньше, чем было в январе-августе прошлого года.

При этом экспорт, напротив, увеличился в 2,2 раза до 184,5 млн яиц. Также выросла и реализация на внутреннем рынке, но лишь на 0,7% – до 3,3 млрд яиц.

Спрос на яйца в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Однако, несмотря на увеличение объемов производства, куриные яйца в Казахстане не просто заметно подорожали за год (средний рост цен составил 14,8%), их стоимость заметно увеличилась в разрезе последнего месяца.

Всего за октябрь 2022 года цены на яйца первой категории выросли на 6,3%. В некоторых регионах страны подорожание оказалось еще более сильным.

Так, например, самый большой месячный прирост цен был зафиксирован в Улытауской области – яйца за октябрь подорожали сразу на 19,8%.

Далее идут Павлодарская (на 14,7%) и Кызылординская (на 13,6%) области. При этом из 20 регионов в месячной динамике цены не изменились только в Алматы.

Что интересно, Алматы также отличился и в годовой динамике. Здесь, а также в Жетысуской области, куриные яйца первой категории за год не просто не подорожали, но и успели подешеветь – на 4% и 0,4% соответственно.

Однако в остальных регионах картина оказалась прямо противоположной.

В годовой динамике яйца сильнее всего подорожали в Кызылординской области – сразу на 52,2%.

Также их стоимость сильно выросла в Костанайской (на 34,1%) и Западно-Казахстанской (на 32,5%) областях. В крупнейших городах страны, Астане и Шымкенте, годовой рост цен составил 19,6% и 24% соответственно.

Куриные яйца подорожали почти во всех регионах страны. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, куриные яйца в Казахстане считаются социально значимым продовольственным товаром, поэтому изменения цен на них фиксируются не только ежемесячно, но и еженедельно. Ранее мы рассказывали о том, что именно яйца оказались тем продуктом, цены на которые росли даже в разрезе одной недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997804-tseny-na-yaytsa-silno-vyrosli-v-kazahstane-za-proshedshiy-mesyats/