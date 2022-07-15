Предельные цены на бензин установили в Казахстане
Опубликовано:
Министр энергетики РК своим приказом утвердил новые предельные цены на бензин в стране. Документ размещен на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.
Так, глава Минэнерго постановил установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
- бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93:
- в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр;
- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 182 тенге за литр;
На дизельное топливо (летнее, межсезонное) установлены следующие цены:
- в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай – 260 тенге за литр;
- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 230 тенге за литр.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует в течение 180 календарных дней, то есть полгода.
Напомним, ранее в Казахстане были установлены новые предельные цены на автогаз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978647-predelnye-tseny-na-benzin-ustanovili-v-kazahstane/