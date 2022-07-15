Предельные цены на бензин установили в Казахстане

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Министр энергетики РК своим приказом утвердил новые предельные цены на бензин в стране. Документ размещен на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.

Так, глава Минэнерго постановил установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр; бензин марки Аи-92 и Аи-93:

в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр ;

; в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 182 тенге за литр;

На дизельное топливо (летнее, межсезонное) установлены следующие цены:

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай – 260 тенге за литр; в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 230 тенге за литр.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует в течение 180 календарных дней, то есть полгода.

Напомним, ранее в Казахстане были установлены новые предельные цены на автогаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978647-predelnye-tseny-na-benzin-ustanovili-v-kazahstane/