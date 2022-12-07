На сколько подорожали стиральный порошок, мыло и другие моющие средства в Казахстане

Женщина в супермаркете. Иллюстративное фото: VLG/Getty Images

Бытовая химия и средства личной гигиены сильно подорожали в Казахстане. Это отмечают и потребители, которые периодически их покупают и замечают значительное изменение цен. На сколько выросла стоимость стирального порошка, мыла и других моющих средств, узнали журналисты NUR.KZ.

В ноябре текущего года рост цен на товары и услуги достиг рекордных 19,6%. Стоимость непродовольственных товаров при этом выросла в среднем на 18,6%.

В разрезе всех товаров и услуг, входящих в расчет уровня инфляции, за последний год больше всего подорожало хозяйственное мыло - на 82,4%. Среди позиций, по которым также зафиксированы высокие темпы роста цен, наблюдаются и другие моющие средства.

На сколько подорожала бытовая химия

Согласно данным информационно-аналитической системы “Талдау”, среди средств бытовой химии в ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года также сильно в среднем подорожали: отбеливатель (на 47,8%), средство для мытья посуды (на 44,1%) и стиральный порошок (на 36,6%).

Рост стоимости отдельных товаров при этом может быть более значительным. Например, один из читателей NUR.KZ также заметил изменение цен и для сравнения предоставил нам чек, оставшийся после покупок, которые он совершал год назад - 21 ноября 2021 года.

Тогда он купил 6-килограммовую упаковку стирального порошка за 3 299 тенге. На данный момент в том же магазине тот же самый товар стоит 6 005 тенге, то есть на 82% дороже.

Вместе с тем в прошлом году мужчина купил средство для мытья в бутыле объемом 650 миллилитров за 649 тенге. Сейчас такой же объем средства той же торговой марки, но с другими ароматами, стоит от 1 289 до 1 705 тенге. То есть этот товар подорожал минимум в два раза.

Мужчина в супермаркете. Иллюстративное фото: VLG/Getty Images

Другая читательница между тем заметила, что гель для стирки одной из торговых марок объемом 2,6 литра почти на 60% подорожал всего за два с половиной месяца. Еще 21 сентября 2022 года она приобретала тот же самый товар за 5 819 тенге, а на данный момент в той же сети магазинов он стоит 9 199 тенге.

На сколько подорожали средства личной гигиены

Отметим, что помимо хозяйственного сильно выросла средняя стоимость туалетного и детского мыла. По данным “Талдау”, первое за год в среднем подорожало на 49,4%, а второе - на 54,1%.

Средние цены на шампуни за год выросли на 39%, а на зубную пасту - на 34,9%.

Мы также ознакомились еще с одним чеком, оставшимся после покупок, совершенных 16 декабря 2021 года, то есть почти год назад. В нем есть цены на два вида туалетного мыла от одной торговой марки - банное и хвойное.

Их стоимость на тот момент составляла 357 и 355 тенге соответственно. Сейчас в том же магазине они стоят по 659 тенге. То есть рост цен именно на этот товар составил около 85% за год.

В чеке также была стоимость шампуня объемом 480 миллилитров - 1 599 тенге. Спустя год цена на аналогичный товар того же бренда и серии в той же сети магазинов не только выросла до 1 978 тенге, но и до 400 миллилитров уменьшился объем бутыля.

Напомним, что такой прием помогает производителям скрывать подорожание товаров. Учитывая этот факт, данный шампунь подорожал почти на 50%.

Таким образом, разные товары могут дорожать или дешеветь с различной скоростью. Также стоит учесть, что из-за роста курса доллара по сравнению с прошлым годом могли подорожать именно импортные товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2000367-na-skolko-podorozhali-stiralnyy-poroshok-mylo-i-drugie-moyuschie-sredstva-v-kazahstane/